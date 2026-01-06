Μεσολόγγι: Δωρεά ζωής στο συνεργείο για έξι μήνες – Τι απαντά η διοίκηση του ΕΚΑΒ

Μεσολόγγι: Δωρεά ζωής στο συνεργείο για έξι μήνες - Τι απαντά η διοίκηση του ΕΚΑΒ
06 Ιαν. 2026 14:01
Ηταν το 2023 όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μεσολόγγι, η αείμνηστη Αθηνά Παπαχρήστου, αποφάσισε να διαθέσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής προκειμένου να προσφέρει ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Ωστόσο, περίπου 2,5 χρόνια μετά το συγκεκριμένο όχημα παραμένει παροπλισμένο και εκτός λειτουργίας. Το όχημα βρίσκεται εδώ και περίπου έξι μήνες σε συνεργείο στην Πάτρα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επισκευαστεί.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, το ασθενοφόρο υπέστη μηχανική βλάβη. Καθώς τότε βρισκόταν ακόμη εντός εγγύησης, μεταφέρθηκε σε συνεργείο στην Πάτρα για έλεγχο και αποκατάσταση. Παρά το γεγονός ότι –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– η βλάβη εντοπίστηκε σχετικά γρήγορα και υπήρξαν διαβεβαιώσεις για άμεση επισκευή, οι μήνες περνούν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι στις 3 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η συνταξιούχος έφυγε από τη ζωή, το ασθενοφόρο επέστρεψε προσωρινά στο Μεσολόγγι, αποκλειστικά για να αποδοθεί φόρος τιμής στη δωρήτρια. Αμέσως μετά, όμως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οδηγήθηκε ξανά στο συνεργείο, παραμένοντας μέχρι σήμερα ακινητοποιημένο και αδυνατώντας να προσφέρει τις κρίσιμες υπηρεσίες που είχε σχεδιαστεί να καλύπτει στην περιοχή.

ΣΟΛΩΜΟΥ
Η «Π» ζήτησε από τη διευθύντρια του ΕΚΑΒ Πάτρας, Νατάσα Σολωμού, να εξηγήσει πού εντοπίζεται το πρόβλημα. Η ίδια δήλωσε:
«Από την πλευρά μας, σαφώς και δεν μας ικανοποιεί η κατάσταση και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει η επιδιόρθωση. Ωστόσο, υπάρχει καθυστέρηση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Να επισημάνω επίσης ότι δεν πρόκειται για το πρώτο ασθενοφόρο που παραμένει εκτός λειτουργίας για μήνες λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια ανταλλακτικών.

Για το συγκεκριμένο ασθενοφόρο είχαμε ενημερωθεί ότι θα ήταν έτοιμο τον Νοέμβριο, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχω από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου, τα ανταλλακτικά παρελήφθησαν στις 21 Δεκεμβρίου και έως τις αρχές Ιανουαρίου το ασθενοφόρο θα έχει επιδιορθωθεί και παραδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το Μεσολόγγι δεν έχει μείνει χωρίς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για το θέμα κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Απέναντι σε αυτή την πράξη υψηλού ήθους, η Πολιτεία απαντά με σιωπή, καθυστερήσεις και αδράνεια. Ενα ασθενοφόρο που έπρεπε να βρίσκεται στον δρόμο, να ανταποκρίνεται σε επείγοντα περιστατικά, να αποτελεί ανάσα ασφάλειας για τους πολίτες, παραμένει ανενεργό. Αυτό δεν είναι ατύχημα. Είναι ευθύνη. Και έχει ονοματεπώνυμο».

