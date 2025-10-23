Μεσολόγγι: Κακοκαιρία και κλειστά αύριο (24/10/2025) τα σχολεία! ΒΙΝΤΕΟ

Ήδη υπήρξε ενημέρωση για αυτή την απόφαση των Αρχών

23 Οκτ. 2025 21:24
Pelop News

Η κακοκαιρία και η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο Μεσολόγγι και κυριολεκτικά άνθρωποι αναγκάστηκαν να κυκλοφορούν με βάρκες. Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να γίνει αποτίμηση των ζημιών και ποιες περιοχές επλήγησαν ακριβώς.

Μεσολόγγι: Τρομερή βροχόπτωση, κυκλοφορούν με βάρκες! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Όμως αποφασίστηκε για αύριο Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 να σχολεία στην Ιερή Πόλη να παραμείνουν κλειστά! Άλλωστε με τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα ήταν δυνατόν να πάνε στα σχολεία τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί.

Αναλυτικά με  απόφαση Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) θα παραμείνουν κλειστές και έχουν ως εξής:

Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου
Βρεφικός& Παιδικός σταθμός Πλώσταινας
1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
ΕΠΑΛ Μεσολογγίου
Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)
1ο ΚΔΑΠ
ΚΔΑΜ ΑμΕΑ
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
ΣΑΕΚ
