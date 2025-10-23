Μεσολόγγι: Τρομερή βροχόπτωση, κυκλοφορούν με βάρκες! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ολόκληρες περιοχές πνίγηκαν στα νερά

Μεσολόγγι: Τρομερή βροχόπτωση, κυκλοφορούν με βάρκες! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
23 Οκτ. 2025 20:49
Pelop News

Απίστευτες οι εικόνες στο Μεσολόγγι. Οι κάτοικοι του βιώνουν σήμερα (23/10/2025) άλλο έναν εφιάλτη με τα νερά να μπαίνουν κυριολεκτικά στα σπίτια τους.

Πάτρα: Η βροχόπτωση έφερε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης

Ολόκληρες περιοχές πνίγηκαν στα νερά. Απόγνωση. Και οργή. Οργή γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά η πολλοστή. Μια έντονη βροχή και αποκαλύπτει την γύμνια της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Χαντάκια να ανοίγονται κατόπιν εορτής για να φεύγουν τα νερά. Φρεάτια βουλωμένα. Αντλιοστάσια στα οποία έπεσαν εκατομμύρια μέσω διαδικασιών “έκτακτης ανάγκης” και δεν φέρνουν το επιθυμητό.

 

aixmi-news.gr
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
