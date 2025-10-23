Πάτρα: Η βροχόπτωση έφερε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης

Μέχρι τις 21.30 η βλάβη θα έχει αποκατασταθεί στο 100%

23 Οκτ. 2025 20:37
Pelop News

Η μεγάλη σε ένταση βροχόπτωση στην Πάτρα έφερε προβλήματα και προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε μερικά σημεία στο κέντρο της πόλης.

Η διακοπή έγινε περίπου στις 19.00 και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η βλάβη θα έχει αποκατασταθεί στο 100% μέχρι τις 21.30.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν επίσης λόγω της έντονης βροχόπτωσης δύο εγκλωβισμοί και αντίστοιχοι απεγκλωβισμοί σε ασανσέρ.

Μάλιστα λόγω της έντασης της βροχόπτωσης και του νερού που έπεσε στην πόλη δημιουργήθηκαν και άλλα προβλήματα με ένα από τα βασικότερα αυτό στην Ακτή Δυμαίων που πάλι πλημμύρησε με την κυκλοφορία να δυσχερένει.

 
