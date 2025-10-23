Πάτρα: Άνοιξαν οι ουρανοί, τρομερή η ένταση της βροχής, αλλά χωρίς κλήση η Πυροσβεστική! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτη η βροχόπτωση αυτή την ώρα στην Πάτρα. Η ένταση μεγάλη και οι ουρανοί άνοιξαν! Κυριολεκτικά δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι ή το γραφείο αφού μόλις δύο μετρά να κάνεις κινδυνεύεις να γίνεις μούσκεμα!

Ο καιρός σήμερα 23/10, πως θα εξελιχθεί μέχρι τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η αγορά το απόγευμα στην πόλη είναι ανοικτή, αλλά με αυτή την κακοκαιρία πολύ αμφιβάλουμε εάν ο κόσμος κατέβει στο κέντρο για ψώνια ή και ακόμη για να προμηθευτεί απλώς ήδη πρώτης ανάγκης.

Παρά την έντονη βροχόπτωση για ώρα, η Πυροσβεστική υπηρεσία δεν δέχθηκε κάποιο τηλεφώνημα για παροχή βοήθειας.

Μεσολόγγι: Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι

Έντονη βροχόπτωση πλήττει το Μεσολόγγι τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πάλι πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια.

Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει. Η κακοκαιρία έχει πλήξει ακόμη και το κέντρο της πόλης.

Μηχανήματα έργου του Δήμου, τύπου JCB, επιχειρούν να ανοίξουν πρόχειρες τάφρους προκειμένου να διευκολύνουν την απορροή των συσσωρευμένων υδάτων, ενώ προβλήματα αναφέρονται και στα περίχωρα του Μεσολογγίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ με τη συνδρομή της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν και απεγκλωβισμοί ηλικιωμένων από πλημμυρισμένες κατοικίες, όπως μεταδίδει το messolonghinews.gr.

