Μεσολόγγι: Νέα κρούσματα ευλογιάς και ο συναγερμός μεγαλώνει

Συναγερμός για μια ακόμα φορά στο δήμο Μεσολογγίου, με νέα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Βρέθηκαν νέα κρούσματα σε Ευηνοχώρι /Αγ. Θωμά και Νεοχώρι, στον Δήμο Μεσολογγίου.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την διαχείριση της κατάστασης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία και θα προβεί σε ελέγχους στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε ακτίνα από 5 μέχρι 20 χλμ. πέριξ των σημείων που πιστοποιήθηκαν τα θετικά δείγματα.

Παράλληλα, θα θανατωθούν τα κοπάδια στα οποία υπήρξαν κρούσματα.

Δυστυχώς, ο έλεγχος της νόσου προς ώρας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολος, με ότι αυτό συνεπάγεται. Την ίδια στιγμή, οι αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πειθαρχούν τόσο στις συστάσεις τους όσο και στα προτεινόμενα μέτρα υγιεινής και προστασίας.

