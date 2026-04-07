Μεσολόγγι: Ο Δήμος υπερασπίζεται τον ασπασμό της «Εικόνας της Εξόδου» από τον Μητσοτάκη – «Ιερό σύμβολο πίστης και μνήμης»

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσολογγίου πήρε θέση γύρω από τη συζήτηση που άνοιξε μετά τον ασπασμό της «Εικόνας της Εξόδου» από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο. Η κίνηση του πρωθυπουργού προκάλεσε έντονο σχολιασμό στο διαδίκτυο, με τον Δήμο να παρεμβαίνει δημόσια για να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο η τοπική κοινωνία αντιλαμβάνεται το συγκεκριμένο σύμβολο.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η «Εικόνα της Εξόδου» δεν θεωρείται στο Μεσολόγγι ένα απλό έργο τέχνης, αλλά ένα ιερό σύμβολο πίστης, θυσίας και εθνικής μνήμης, άρρηκτα δεμένο με την ταυτότητα της πόλης και με τη θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Ο Δήμος επισημαίνει ότι η εικόνα συνδέεται με την ιστορική Απόφαση της Εξόδου και αντιμετωπίζεται ως ζωντανό στοιχείο της πνευματικής συνέχειας του τόπου.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη εικόνα λιτανεύεται κάθε χρόνο το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, ενώ χιλιάδες Μεσολογγίτες τη σταυροκοπούνται και την ασπάζονται με σεβασμό, όπως συμβαίνει με τις ιερές εικόνες της πίστης τους. Με αυτό το επιχείρημα ο Δήμος επιχειρεί να δείξει ότι η πράξη του ασπασμού δεν αποτελεί κάτι ξένο προς την τοπική παράδοση, αλλά εντάσσεται σε μια βαθιά ριζωμένη συλλογική πρακτική.

Στο ίδιο κείμενο, η δημοτική αρχή συνδέει τη συζήτηση και με τη θεσμική βαρύτητα των φετινών εκδηλώσεων, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης βρέθηκαν ταυτόχρονα στην Ιερή Πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Κατά τον Δήμο, αυτή η παρουσία συνιστά ιστορική αναγνώριση της θυσίας του Μεσολογγίου και της σημασίας της Εξόδου για το έθνος.

Ο Δήμος Μεσολογγίου στρέφεται και κατά όσων, όπως αναφέρει, επιχείρησαν να χλευάσουν ή να απαξιώσουν την κίνηση του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια στάση συνιστά ασέβεια όχι μόνο απέναντι στο ίδιο το σύμβολο, αλλά και απέναντι στους χιλιάδες Μεσολογγίτες που το τιμούν κάθε χρόνο. Στο ίδιο πνεύμα, τονίζεται ότι το ζήτημα δεν αφορά πρόσωπα ούτε προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση, αλλά αγγίζει την ιστορία, την πίστη και τα ιερά σύμβολα του τόπου.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι το Μεσολόγγι τιμά την ιστορία του, σέβεται τους θεσμούς και προστατεύει τα ιερά του σύμβολα, βάζοντας όριο, όπως σημειώνει, στην εργαλειοποίηση της πίστης και της ιστορικής μνήμης για πολιτική εκμετάλλευση.

