Μεσολόγγι: Οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ τραυμάτισε πεζή, συνελήφθη ένας άνδρας

Στη σύλληψη οδηγού προχώρησε η Τροχαία Μεσολογγίου, μετά από τροχαίο περιστατικό κατά το οποίο παρασύρθηκε πεζή γυναίκα και διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

22 Δεκ. 2025 12:19
Pelop News

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Μεσολόγγι, ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας οδηγούσε ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό όχημα, όταν παρέσυρε ημεδαπή γυναίκα που κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοολομέτρηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδικής ασφάλειας, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

