Μεσολόγγι: Οδηγούσε μεθυσμένος, του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες

Για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι, το βράδυ της Πέμπτης 25/09/2025, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Επιπλέον, του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο οι πινακίδες κυκλοφορίας.

