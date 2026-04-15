Μεσολόγγι: Συλλήψεις για απασχόληση και διευκόλυνση παράνομης διαμονής αλλοδαπών

Άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για υποθέσεις που σχετίζονται με την παράνομη διαμονή αλλοδαπών στην περιοχή του Μεσολογγίου, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν εννέα αλλοδαποί που δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Αιτωλικού–Μεσολογγίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Μάλιστα ήδη σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για πρόσληψη, απασχόληση και διευκόλυνση παράνομης διαμονής μη νόμιμων αλλοδαπών. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος αναζητείται.

Πάντως και σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, οι αρχές ακινητοποίησαν φορτηγό όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Εκεί κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν συνολικά 21 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι εννέα στερούνταν νόμιμων εγγράφων και συνελήφθησαν. Ο ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για ψευδή κατάθεση.

Στο μεταξύ από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026, παραλάμβαναν σε καθημερινή βάση μη νόμιμους αλλοδαπούς από την ευρύτερη περιοχή του Νεοχωρίου, όπου διέμεναν, και τους μετέφεραν σε αγροτικές εκτάσεις για να εργαστούν ως εργάτες γης.

Όπως προβλέπεται οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης και πλέον αναμένεται η συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

»Σύλληψη άνδρα για απασχόληση και διευκόλυνση παράνομης διαμονής μη

νόμιμων αλλοδαπών

Παράλληλα συνελήφθησαν εννέα αλλοδαποί για παράνομη διαμονή στη Χώρα,

ενώ ο ένας κατηγορείται επιπλέον για ψευδή κατάθεση

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Εθνική Οδό Αιτωλικού Μεσολογγίου, από

αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου,

ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για

πρόσληψη, απασχόληση, καθώς και διευκόλυνση παράνομης διαμονής μη

νόμιμων αλλοδαπών.

Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού

άνδρα, συγκατηγορούμενου του συλληφθέντα, ο οποίος αναζητείται για να

συλληφθεί.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μεσολογγίου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της

λαθρομετανάστευσης, ακινητοποίησαν για έλεγχο ένα φορτηγό αυτοκίνητο,

που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, στο οποίο εντοπίστηκαν συνολικά -21-

αλλοδαποί, από τους οποίους οι -9- στερούνταν νομίμων εγγράφων για την

παραμονή τους στην Χώρα και συνελήφθησαν.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προέκυψε ότι οι δυο κατηγορούμενοι

από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026, παραλάμβαναν

καθημερινά μη νόμιμους αλλοδαπούς από την ευρύτερη περιοχή του

Νεοχωρίου, όπου διέμεναν και τους μετέφεραν σε αγροτικές εκτάσεις,

προκειμένου να εργαστούν ως εργάτες γης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας,

ενώ κατασχέθηκε το φορτηγό αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης

πράξης».

