Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη

Συνελήφθη ακόμη και ένας ημεδαπός άνδρας για διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων

Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων - Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
27 Νοέ. 2025 15:32
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Μεσολογγίου, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου,  ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης κατακράτησης και της παραβίασης του Κώδικα Μετανάστευσης, ενώ με τις ίδιες κατηγορίες βαρύνεται ένας ακόμη αλλοδαπός άνδρας, που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται για να συλληφθεί.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στη γραμμή καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, οι αστυνομικοί μετέβησαν σε περιοχή του Μεσολογγίου, όπου εντόπισαν -44- αλλοδαπούς, να κρύβονται σε αποθήκη, προκειμένου να διαφύγουν από τον κατηγορούμενο και τους συνεργούς του.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε  να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν στη συγκομιδή πορτοκαλιών, στην περιοχή της Σκάλας Λακωνίας, αναφέροντάς τους ψευδώς ότι θα τους παρείχε χώρο διαμονής, καλή αμοιβή και τακτοποίηση των εγγράφων τους για τη νόμιμη διαμονή τους στη Χώρα μας.

Αφού οι αλλοδαποί εισήλθαν στην Χώρα μας, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με συνεργούς του, τους μετέφεραν σε αποθήκη, ιδιοκτησίας του ημεδαπού κατηγορούμενου σε περιοχή του Μεσολογγίου, όπου καθημερινά ο ίδιος και τρεις τουλάχιστον ακόμη ομοεθνείς του, τους παραλάμβαναν με οχήματα και τους μετέφεραν σε χωράφια για εργασία και ακολούθως πάλι στην αποθήκη, όπου τους κλείδωναν.

Ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει και παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα των αλλοδαπών θυμάτων, ενώ παράλληλα τους ενημέρωνε ότι του οφείλουν το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ έκαστος, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα και την εύρεση εργασίας, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά για να τον αποπληρώσουν.

Ο δεύτερος αλλοδαπός κατηγορούμενος που αναζητείται, είναι ιδιοκτήτης τριών Ι.Χ.Φ. και Ι.Χ.Ε. οχημάτων, που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για την μεταφορά των αλλοδαπών στα χωράφια.

Οι συλληφθέντες  θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/ Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ και τα τρία οχήματα του δεύτερου κατηγορούμενου κατασχέθηκαν.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ