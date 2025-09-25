Μεσολόγγι: Συνελήφθη για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, άνδρας, χθες το απόγευμα Τετάρτη 24/09/2025, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και

κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μεσολογγίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός και σε έλεγχο

που του ενήργησαν, βρήκαν την κατοχή του και κατέσχεσαν 4,2 γραμμάρια

φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί

βρήκαν και κατέσχεσαν 119 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και

ένα δενδρύλλιο κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Αιτωλοακαρνανίας – Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

