Μεσολόγγι: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης

Στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, συνελήφθη άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λαμίας, για την τέλεση των παρακάτω αδικημάτων:

• Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

• Απάτη με υπολογιστή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα με τη

χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα, χωρίς δικαίωμα

εισαγωγή ψηφιακών δεδομένων αναγνώρισης ταυτότητας και χωρίς δικαίωμα

αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για μετακίνηση χρημάτων με συνολική

ζημία ανώτερη των 120.000,00 ευρώ κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και απάτη

κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με ζημία ανώτερη των 120.000

ευρώ,

•Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με

προσδοκώμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ και

•Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατ’

εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και στο πλαίσιο

(ως μέλη) σε εγκληματική οργάνωση η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων

νομιμοποίησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας /

Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

