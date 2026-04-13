Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο δράστης που μπήκε σε σπίτι Μ. Παρασκευή και άρπαξε λίρες!

Συνελήφθη το Μεγάλο Σάββατο στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Επιπλέον, κατηγορείται και έτερος ημεδαπός άνδρας ως συνεργό του κατηγορουμένου σε μια περίπτωση κλοπής.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας κατά περίπτωση και με τον συνεργό του, κατά το χρονικό διάστημα από 30-03-2026 έως 10-04-2026 στο Μεσολόγγι, διέπραξε τουλάχιστον τρεις κλοπές σε οικίες.

Σε μία από τις περιπτώσεις, τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026, εισήλθε σε οικία και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων 30 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου 30.250 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση διέφυγε όταν έγινε αντιληπτός από τους παθόντες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

