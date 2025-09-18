Μεσολόγγι: Τα ήπιε, έπιασε το τιμόνι και τράκαρε – Πώς κατέληξε με χειροπέδες

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας, ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί σε προφανή κατάσταση μέθης.

Ο άνδρας είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και κατά τον τροχονομικό έλεγχο αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοολομέτρηση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και αφαίρεσαν την άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



