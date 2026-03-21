Μεσολόγγι: «Το δέντρο που κλαίει» – Διεθνές μήνυμα για την ελευθερία του Τύπου στα 200 χρόνια από την Έξοδο

Στο Μεσολόγγι χτυπάει η καρδιά της Δημοσιογραφίας, με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, το σύνολο των ελληνικών δημοσιογραφικών ενώσεων και τους Ελληνες πολεμικούς ανταποκριτές, να στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα μνήμης, τιμής και προσήλωσης στην ελευθερία του Τύπου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνδιοργανώνουν σήμερα και αύριο, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Εξοδο του Μεσολογγίου.

Χθες, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε η τελετή αποκαλυπτηρίων του γλυπτού «Το δέντρο που κλαίει», παρουσία του συνόλου των θεσμικών εκπροσώπων των δημοσιογράφων, του δημάρχου της πόλης και του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού.

Το επιβλητικό έργο στη μνήμη των δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, είναι δημιουργία τού γλύπτη Γιώργου Παπουτσίδη, με δωρεά της Ελένης και του Νίκου Πουρνάρα προς το Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

Ο κ. Διαμαντόπουλος, δήμαρχος Μεσολογγίου, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των Ενώσεων των Δημοσιογράφων και έκανε λόγο για ένα έργο με έντονο συμβολισμό σε έναν ιερό τόπο που ενισχύει την ιστορική μνήμη. Μάλιστα, πρότεινε ο χώρος που φιλοξενεί το γλυπτό, καθώς και τα μνημεία των Μάγιερ και Μεσθενέα, να ονομαστεί σε «Πλατεία των Δημοσιογράφων».

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Ντομινίκ Πραντελιέ έκανε τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού μαζί με τον δήμαρχο της πόλης και μίλησε για την ανάγκη της διασφάλισης της ελευθερίας στην ενημέρωση. Δανειζόμενη μάλιστα τα λόγια του Ζ. Παπαντωνίου, τόνισε: «Η δημοσιογραφία και η ελευθερία γεννήθηκαν την ίδια στιγμή από την ίδια φλόγα».

«Το γλυπτό αυτό είναι μια πρόσκληση σε σκέψη και μνήμη» ανέφερε, από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, προσθέτοντας ότι «το κάθε δάκρυ μπορεί να μεταμορφωθεί σε ελπίδα και προσδοκία ελευθερίας».

Οπως είπε, «δεν είναι μάταιη η θυσία, αλλά απαραίτητη αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε. Υποκλινόμαστε νοερά στους ήρωες του Μεσολογγίου» είπε και αμέσως προσέθεσε: «Τιμή και δόξα στους δεκάδες συνάδελφους μας που σκοτώνονται καθημερινά υπερασπιζόμενοι την Ενημέρωση».

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή», καθώς «η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, όλες οι ελληνικές Ενώσεις Συντακτών και οι Ελληνες πολεμικοί ανταποκριτές αποτίουν φόρο τιμής στον τόπο που γέννησε την ελευθερία».

ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΙΛΙΩΝ

Αυθεντικά αντικείμενα των πολιορκημένων του Μεσολογγίου και ιστορικά κειμήλια εκτίθενται από χθες στο Μέγαρο Χρυσόγελου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού των 200 χρόνων από την Εξοδο.

Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τα γεγονότα της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου, τον διεθνή αντίκτυπο που προκάλεσαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσαν τη συλλογική εθνική μνήμη.

Σήμερα στο μουσείο «Διέξοδος» παρουσιάζεται έκθεση αφιερωμένη στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού, αναδεικνύοντας τη σχέση ιστορίας και ποίησης. Στους ιερούς ναούς της πόλης τελούνται εκδηλώσεις μνήμης για τον Ιωσήφ Ρωγών, ενώ εκπαιδευτές και ιστορικοί προσφέρουν αφηγήσεις και οπτικοακουστικό υλικό.

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Με επιτυχία έλαβε χώρα η τελετή αποκαλυπτηρίων της εικαστικής κατασκευής «Ελευθερία» στο πλαίσιο του εορτασμoύ των 200 χρόνων από την Εξοδο του Μεσολογγίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.

Τα αποκαλυπτήρια της εικαστικής κατασκευής πραγματοποίησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας, παρουσία του δημιουργού της εικαστικής κατασκευής, Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου–ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και Ζωγράφου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη του συμβουλίου διοίκησης, η κοσμήτορας της σχολής Γεωπονικών Επιστημών και πρόεδροι των Τμημάτων, ο εκτελεστικός διευθυντής, λοιπά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, τίμησαν την τελετή με την παρουσία τους αρχές και φορείς της Ιεράς πόλης του Μεσολογγίου, μεταξύ αυτών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο δήμαρχος της πόλης, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών φορέων και επιμελητηρίων της πόλης.

