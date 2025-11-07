Μεσολόγγι: Το μαχαίρι που “άναψε φωτιές” στην υπόθεση Κούτσικου – Ποινή με αναστολή στον κρεοπώλη

Νέα καταδίκη, αυτή τη φορά για κατοχή μαχαιριού, επιβλήθηκε στον κρεοπώλη από το Μεσολόγγι, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια για τον θάνατο του Μπάμπη Κούτσικου.

07 Νοέ. 2025 14:50
Σε ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ο κρεοπώλης από το Μεσολόγγι, ο οποίος είχε βρεθεί κατηγορούμενος στην υπόθεση θανάτου του Μπάμπη Κούτσικου.

Η υπόθεση αφορούσε την κατοχή μαχαιριού που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό του, όταν η αστυνομία τον αναζήτησε και τον εντόπισε στην Κλεπά της ορεινής Ναυπακτίας, μετά την εξαφάνιση του Κούτσικου. Το μαχαίρι είχε κατασχεθεί και αποτέλεσε τότε μέρος της έρευνας.

Η Εισαγγελέας, στην αγόρευσή της, επεσήμανε πως «το μαχαίρι δεν βρέθηκε τυχαία», παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είναι κρεοπώλης και κυνηγός, υπονοώντας πως η κατοχή του σχετιζόταν με «ύποπτες συνθήκες» τη χρονική περίοδο της εξαφάνισης του θύματος.

Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης Χρήστος Τσιμπούκης και Ιάκωβος Μπαλτάς αντέτειναν ότι οι δύο υποθέσεις είναι ανεξάρτητες, καθώς «η οπλοκατοχή δεν συνδέεται με την υπόθεση Κούτσικου» και το μαχαίρι «χρησιμοποιείται για δραστηριότητες κυνηγιού».

Η ποινή των τεσσάρων μηνών παρέμεινε ίδια με την πρωτόδικη, ύστερα και από σχετική πρόταση της Εισαγγελέως.

Πηγή: aixmi-news.gr
