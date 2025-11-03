Μεσσηνία: Ξεκίνησαν με την Κέιτ Μπλάνσετ τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», ΦΩΤΟ

Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής

Μεσσηνία: Ξεκίνησαν με την Κέιτ Μπλάνσετ τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», ΦΩΤΟ
03 Νοέ. 2025 22:18
Pelop News

Το Χόλιγουντ και πάλι στην Ελλάδα! Μετά την «Οδύσσεια», το Χόλιγουντ μας έρχεται ξανά, αυτή τη φορά στη Μεσσηνία. Λίγους μόλις μήνες μετά τα γυρίσματα του Κρίστοφερ Νόλαν, η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ ετοιμάζεται να βρεθεί στην Καρδαμύλη για τις ανάγκες της νέας διεθνούς παραγωγής «Sweetsick».

Η νέα ταινία, μια δημιουργία της ελληνικής εταιρείας Heretic σε σενάριο της Alice Birch, θα ξεκινήσει γυρίσματα στη Μεσσηνία από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews. Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής.

Το φινάλε της ταινίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαδραματιστεί μέσα στη Μάνη, με τη σκηνή να χαρακτηρίζεται ως «κάθαρση και επιστροφή στις ρίζες». Στις θαλάσσιες λήψεις θα συμμετάσχουν τρία σκάφη, με τη Μεσσηνιακή ακτογραμμή να πρωταγωνιστεί.

Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ τα συνεργεία προετοιμάζονται πυρετωδώς. Χώροι στάθμευσης και εξοπλισμού έχουν οριστεί στον παραλιακό δρόμο της Καρδαμύλης και στην Παλιά Καρδαμύλη, με αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Στο Instagram έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες από τις προετοιμασίες, δείχνοντας τα συνεργεία να στήνουν φώτα και κάμερες στην παραλία της Καρδαμύλης και στην Τραχήλα.

Μεσσηνία: Ξεκίνησαν με την Κέιτ Μπλάνσετ τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», ΦΩΤΟ Μεσσηνία: Ξεκίνησαν με την Κέιτ Μπλάνσετ τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», ΦΩΤΟ Μεσσηνία: Ξεκίνησαν με την Κέιτ Μπλάνσετ τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Η τρομακτική επένδυση της Microsoft: 15,2 δισ. δολ. στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ΗΑΕ
23:39 «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος
23:21 Δώστε προσοχή, η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
23:09 «Ευχαριστώ Κύριε! Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας », το μήνυμα Τριάντη σε Γιοβάνοβιτς
23:05 Πάτρα: Τραυματίστηκε ναυτικός στο Ρίο
22:59 Ζωοκλοπές, χασισοκαλλιέργεια και εμπόριο κοκαΐνης, η…διαδρομή του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη
22:50 Νέος σεισμός ταρακούνησε πάλι την Τουρκία! Το επίκεντρο στην ίδια περιοχή με τα 6,1 Ρίχτερ
22:45 Ισραήλ: Επέστρεψε η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, ΒΙΝΤΕΟ
22:35 ΟΙΚΙΠΑ: «Σκιές» και ερωτήματα για την επιχειρούμενη παραχώρηση σε ιδιώτη έκτασης 35 στρεμμάτων στην Καλόγρια
22:31 Τα στοιχεία του 14χρονου που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ΦΩΤΟ
22:18 Μεσσηνία: Ξεκίνησαν με την Κέιτ Μπλάνσετ τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», ΦΩΤΟ
22:11 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος
22:01 ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων με περίπατο το «5 στα 5», ποιοι πανηγύρισαν στα ντέρμπι, ΦΩΤΟ
21:51 Ρωσία: Παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο Khabarovsk, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Ντόναλντ Τραμπ: Χωρίς δασμούς, η οικονομία μας θα υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά
21:31 Βραζιλία: Έπεσε νεκρή 28χρονη blogger σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Πάρτε το πίσω»! Στα κάγκελα βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ
21:12 Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος
21:01 Δήμος Διστόμου: Ζητά να μείνει ανοικτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ, αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά του έξοδα
20:51 Πάτρα: Δύο ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 15 ατόμων με κλειδιά στο πρόσωπο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ