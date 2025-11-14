Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025

Με μια σειρά από σημαντικές διακρίσεις, το Met Cosmetic και το My Laser Clinic, μέλη του Ομίλου IMG, ξεχώρισαν δυναμικά στη φετινή τελετή απονομής των Medical Beauty Awards 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στο Sofitel Athens Airport. Ο θεσμός, που διοργανώνεται από την BOUSSIAS events, επιβραβεύει για 6η συνεχή χρονιά την καινοτομία, την ποιότητα και την πρόοδο στον χώρο της υγείας, της ομορφιάς, της αντιγήρανσης και της αποτρίχωσης λέιζερ.

Μπροστά σε περισσότερα από 200 στελέχη του κλάδου, επιστήμονες και εκπροσώπους θεσμών, οι δύο κλινικές απέδειξαν —για ακόμη μια χρονιά— ότι αποτελούν πρωταγωνιστές στην αισθητική ιατρική, τη δερματολογία και την τεχνολογία προηγμένων θεραπειών.

Met Cosmetic: Ηγέτης στην καινοτομία με 7 βραβεύσεις

Το Met Cosmetic κατάφερε να διακριθεί σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, την επένδυση σε σύγχρονες τεχνολογίες και την παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας.

Best PRP – Treatment – Αυτόλογη Μεσοθεραπεία PRP

Best Laser Resurfacing Treatment – Fractional Laser

Mole Mapping Device – Χαρτογράφηση Σπίλων με Fotofinder

Best Derm or Plastic Surgery Clinic Spot Design – Met Cosmetic Πύργος

Best Acne Treatment – Αντιμετώπιση Ακμής

Most Innovative Non – Invasive Treatment – Θεραπεία Hydrafacial

Most Innovative Plastic Surgery Procedures – Seffiler Fat Transfer

Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη συνεχή επένδυση του Met Cosmetic στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τη δημιουργία υποδομών που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής.

My Laser Clinic: 2 σημαντικές βραβεύσεις που επιβεβαιώνουν την αριστεία

Το My Laser Clinic, που ξεχωρίζει για την εξειδίκευσή του στις θεραπείες αποτρίχωσης Laser, απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις που υπογραμμίζουν τη διαρκώς αναπτυσσόμενη δυναμική του στον χώρο.

Η βράβευση για Best Customer Service επιβεβαιώνει την αφοσίωση της ομάδας του My Laser Clinic στη δημιουργία μιας πραγματικά άριστης εμπειρίας για κάθε επισκέπτη — από τη στιγμή της πρώτης επικοινωνίας έως την ολοκλήρωση της θεραπείας. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η ζεστή υποδοχή, η εξατομικευμένη καθοδήγηση και η συνεχής υποστήριξη των πελατών αποτελούν σταθερές αξίες της κλινικής.

Παράλληλα, το βραβείο στην κατηγορία Best Use of Instagram αναδεικνύει την ικανότητα του My Laser Clinic να χτίζει πραγματική σχέση με το κοινό του μέσω των social media. Με περιεχόμενο που εκπαιδεύει, ενημερώνει, εμπνέει και ενθαρρύνει τη διαδραστική επικοινωνία, η κλινική έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ενεργή, αυθεντική και πιστή digital κοινότητα. Η άμεση ανταπόκριση στα μηνύματα, η καθημερινή παρουσία και η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση με το κοινό.

Το My Laser Clinic αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά ότι η εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και η δυναμική ψηφιακή αλληλεπίδραση δεν είναι απλώς στοιχεία λειτουργίας, αλλά ακρογωνιαίοι λίθοι της φιλοσοφίας του.

IMG Medical Group: Συνεχής επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία

Οι δύο κλινικές του ομίλου, αποτελώντας σημαντικούς πυλώνες του IMG Medical Group, ενισχύουν τη θέση του στο ελληνικό οικοσύστημα ομορφιάς και υγείας. Με έμφαση στη διεθνή τεχνογνωσία, τη σύγχρονη τεχνολογία και την έρευνα, ο όμιλος συνεχίζει να διαμορφώνει τα νέα standards στην αισθητική ιατρική.

