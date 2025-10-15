Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς

Η επιβολή εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας δεν έφερε την ηρεμία που πολλοί ανέμεναν. Αντίθετα, η Χαμάς βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς εσωτερικές προκλήσεις, καθώς τέσσερις ισχυρές φατρίες επιχειρούν να αποσπάσουν κομμάτια εξουσίας στη μεταπολεμική τάξη της περιοχής.

Μετά τη συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, η Χαμάς προσπάθησε να επαναβεβαιώσει τον έλεγχό της, αναπτύσσοντας 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας και προχωρώντας σε εκτελέσεις αντιπάλων, τους οποίους χαρακτήρισε «συνεργάτες του Ισραήλ». Ωστόσο, η οργάνωση αντιμετωπίζει ανταρσίες και επιθέσεις από παραστρατιωτικές ομάδες που έχουν εδραιωθεί στις νότιες και κεντρικές περιοχές.

Ανάμεσα στα θύματα των πρόσφατων συγκρούσεων ήταν και ο Σάλεχ αλ-Τζαφαράουι, γνωστός Παλαιστίνιος influencer με φιλοχαμασικές θέσεις, γεγονός που ανέδειξε το βάθος της κρίσης εντός της παλαιστινιακής κοινωνίας.

Η πολιτοφυλακή Popular Forces

Υπό τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, η ομάδα Popular Forces έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους της Χαμάς. Με περίπου 400 μαχητές και βάση στη νότια Γάζα, η φατρία κατηγορείται ότι έχει λάβει υποστήριξη από το Ισραήλ — κατηγορία που ο Σαμπάμπ απορρίπτει ως προπαγάνδα.

Η Popular Forces έχει επεκτείνει τον έλεγχό της πέρα από τη Ράφα, επιτηρώντας ζώνες υπό ισραηλινή επιρροή, ενώ ο ηγέτης της παρουσιάζεται από ισραηλινά μέσα ως πιθανός «διάδοχος» για τη διοίκηση της Γάζας.

Η φατρία Doghmosh

Η Doghmosh, υπό τον Μουμτάζ Ντογκμός, παραμένει μια από τις πλέον οργανωμένες και βίαιες φατρίες της Γάζας, με ιστορικούς δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος και τον Στρατό του Ισλάμ.

Οι άνδρες της συγκρούστηκαν σφοδρά με τη Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας 27 νεκρούς, σύμφωνα με το BBC. Οι μάχες στη γειτονιά Τελ αλ-Χάουα μετατράπηκαν σε πεδίο πολέμου, με κατοίκους να περιγράφουν σκηνές χάους και ένοπλους να μάχονται σώμα με σώμα στους δρόμους.

Η φατρία Al-Majayda

Η ομάδα Al-Majayda, με ηγέτη τον Χουσάμ αλ-Αστάλ, δρα κυρίως στη Χαν Γιουνίς και έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε μάχες με τη Χαμάς. Παρότι ο αλ-Αστάλ είχε κατηγορηθεί ότι υποστηρίχθηκε από το Ισραήλ, πρόσφατα δήλωσε ότι υποστηρίζει την προσπάθεια της Χαμάς να επιβάλει τον νόμο και την τάξη, δείχνοντας σημάδια τακτικής προσέγγισης.

Η φατρία Hellis

Η Hellis, που δρα στη συνοικία Σέτζαϊα της Γάζας, παραμένει πιστή στο κόμμα Φατάχ και θεωρείται από τις πιο παλιές αντι-Χαμάς οργανώσεις. Ο ηγέτης της, Ράμι Χέλλις, συνεργάζεται με τοπικές ομάδες για τον έλεγχο περιοχών υπό ισραηλινή κατοχή, διατηρώντας ωστόσο χαμηλό προφίλ ως προς την εξωτερική υποστήριξη.

