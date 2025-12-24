Μετά τον Άρη και τον Ιωνικό ο Σπανός φιλοδοξεί να ανεβάσει και άλλη ομάδα στη Super League

Η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι πλέον ξεκάθαρο ότι στοχεύει στην άνοδο και παραμονή των Χριστουγέννων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον πολύπειρο προπονητή από το Αίγιο. Δημήτρη Σπανό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδα της Καρδίτσας:

“Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Δημήτρη Σπανό.

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πολλές επιτυχίες και ανόδους.

Ο Αιγιώτης τεχνικός έχει πανηγυρίσει ανόδους από τη Β’ στην Α’ Εθνική με τον Άρη και τον Ιωνικό, ενώ έχει εργαστεί σε πολλές ακόμα ομάδες με ιστορικό υπόβαθρο. Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος, Καλαμάτα, Απόλλων Σμύρνης, Ηρακλής, Λεβαδειακός, Δόξα Δράμας, Χανιά, Λαμία, κάποιες από τις ομάδες στις οποίες δούλεψε και άφησε το στίγμα του.

Ο Δημήτρης Σπανός πιάνει άμεσα δουλειά και θα καθοδηγήσει την ομάδα μας στη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στο πλευρό του θα έχει και το δικό του επιτελείο συνεργατών το οποίο θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Καλωσορίζουμε τον κόουτς στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!”.

