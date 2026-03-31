Μεταδόσεις: Ουγγαρία-Ελλάδα και η μάχη της Ελπίδων με τη Γερμανία

31 Μαρ. 2026 8:19
Pelop News

Το φιλικό της Εθνική με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, αλλά και η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Γερμανία για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/3/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης, υπάρχουν και οι τέσσερις τελικοί πρόκρισης στο Μουντιάλ, με τις αναμετρήσεις Κόσοβο – Τουρκία και Βοσνία – Ιταλία να ξεχωρίζουν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γερμανία Προκριματικά Euro Κ21

19:00 Novasports Extra 2 Λουξεμβούργο – Μάλτα UEFA Nations League

19:00 Novasports Extra 1 Λετονία – Γιβραλτάρ UEFA Nations League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Ρεζόφ CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 ALPHA Ουγγαρία – Ελλάδα Φιλικός Αγώνας

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Eurocup

21:00 Novasports Start Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ιαπωνία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports 6HD Κόσοβο – Τουρκία UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Παρί Euroleague

21:45 Novasports 3HD Τσεχία – Δανία UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Σουηδία – Πολωνία UEFA European Qualifiers

22:00 Novasports 1HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία UEFA European Qualifiers

