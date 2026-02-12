Μεταφορά παράνομων μεταναστών και συλλήψεις

Οι Αρχές προχώρησαν σήμερα (12/2/2026) στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού για μεταφορά παράνομων μεταναστών, σε παραμεθόρια περιοχή της Θεσπρωτίας.

Στη φυλακή ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος» για τα λαθραία τσιγάρα

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι επιβαίνοντες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Όπως διαπιστώθηκε, ο 34χρονος τους παρέλαβε με σκοπό να τους μεταφέρει στην Αθήνα, έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής.

Στη συνέχεια της έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους δύο παράτυπους μετανάστες ήταν σεσημασμένος με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του είχε επιβληθεί από τις ιταλικές αρχές μέτρο άρνησης εισόδου σε έδαφος Schengen. Αντίστοιχο μέτρο είχε επιβληθεί και για τον δεύτερο, από τις ισπανικές αρχές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, καθώς και χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του 34χρονου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

