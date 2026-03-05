Μεταξουργείο: Aπανθρακωμένο πτώμα σε φωτιά σε κτίριο
Το πτώμα εντοπίστηκε από πυροσβέστες κατά τη διάρκεις κατάσβεσης φωτιάς.
Σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα, το βράδυ της Τετάρτης 4/03/2026.
Η σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News