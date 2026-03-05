Μεταξουργείο: Aπανθρακωμένο πτώμα σε φωτιά σε κτίριο

Σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα, το βράδυ της Τετάρτης 4/03/2026.

Η σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

