Μετέφεραν σε κτηνιατρείο νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα

Κινητοποίηση σε ΕΚΑΒ και ΕΛΑΣ το πρωί της Τετάρτης 28/01/2026, καθώς ενημερώθηκαν ότι σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα έχει μεταφερθεί ένα βρέφος χωρίς αισθήσεις.

Το κοριτσάκι πήγαν στο κτηνιατρείο ο πατέρας και η θεία του, ζητώντας βοήθεια, ενώ μέσα σε ελάχιστο χρόνο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πρόκειται για υπηκόους Ρουμανίας, οι οποίοι θα καταθέσουν στους αστυνομικούς τι ακριβώς έχει συμβεί, ενώ αστυνομικοί έχουν πάει τόσο στο κτηνιατρείο όσο και στο νοσοκομείο.

