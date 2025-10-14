Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις

14 Οκτ. 2025 20:05
Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα αποτελέσματα για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότεροι από 6.500 φοιτητές έλαβαν έγκριση για αλλαγή σχολής ή τμήματος, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφών 2025.

Συνολικά υποβλήθηκαν 6.389 αιτήσεις στη γενική κατηγορία, εκ των οποίων:

  • 5.796 αφορούσαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα τμήματα,

  • 561 περιελάμβαναν και αιτήματα μετακίνησης εντός ίδιου επιστημονικού πεδίου,

  • 32 αφορούσαν αποκλειστικά μετακινήσεις,
    ενώ 90 αιτήσεις προήλθαν από φοιτητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επιπλέον, 437 αιτήσεις υποβλήθηκαν από φοιτητές που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 78 του ν. 4692/2020, ενώ 2.138 αιτήσεις προήλθαν από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Από τις εγκρίσεις:

  • 4.328 φοιτητές με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια μετεγγράφονται,

  • 437 φοιτητές εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες,

  • 2.121 φοιτητές είναι αδέλφια προπτυχιακών.

Επίσης, 142 φοιτητές και 12 αδελφοί προπτυχιακοί μετακινούνται σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματά τους μέσω της πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr ή από σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Η υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας ξεκινά την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει 30 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε πως για πρώτη φορά οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι φοιτητές να γνωρίζουν εγκαίρως το πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσουν, μειώνοντας τα έξοδα των οικογενειών τους.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε ότι η έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους και διευκολύνει τους φοιτητές στην οργάνωση της νέας τους ακαδημαϊκής ζωής.
