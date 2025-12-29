Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη

Αντιμέτωπη με πρόστιμο 350 ευρώ βρέθηκε 25χρονη γυναίκα στο κέντρο της Αθήνα, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που της έγινε, η νεαρή υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,49 mg/l και τη δεύτερη 0,39 mg/l. Υπενθυμίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l, γεγονός που καθιστά σαφή την υπέρβασή του.

Για την παράβαση εφαρμόστηκε το άρθρο 46 του Ν. 5209/2025 περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, με αποτέλεσμα τη βεβαίωση διοικητικού προστίμου ύψους 350 ευρώ.

Παράλληλα, το ηλεκτρικό πατίνι απομακρύνθηκε από το σημείο με γερανό της Τροχαίας, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, προκαλώντας εντύπωση, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για οδήγηση πατινιού υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της πόλης.

