Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας, όταν γυναίκα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και τιμωρήθηκε με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη
29 Δεκ. 2025 14:54
Pelop News

Αντιμέτωπη με πρόστιμο 350 ευρώ βρέθηκε 25χρονη γυναίκα στο κέντρο της Αθήνα, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που της έγινε, η νεαρή υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,49 mg/l και τη δεύτερη 0,39 mg/l. Υπενθυμίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l, γεγονός που καθιστά σαφή την υπέρβασή του.

Για την παράβαση εφαρμόστηκε το άρθρο 46 του Ν. 5209/2025 περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, με αποτέλεσμα τη βεβαίωση διοικητικού προστίμου ύψους 350 ευρώ.

Παράλληλα, το ηλεκτρικό πατίνι απομακρύνθηκε από το σημείο με γερανό της Τροχαίας, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, προκαλώντας εντύπωση, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για οδήγηση πατινιού υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 «Γιορτινές μέρες κι εμείς κάνουμε εθνικές επαιτίους»: Ο Φάνης Δίπλας για την “Παρέλαση”, τον φόβο απ’ έξω και την “ασφάλεια”
16:33 Κανένα παράπονο για το νερό στο «Πεπανός»
16:23 Καλαμπάκα: Τραγωδία με δυο αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις
16:15 Ο Απόλλωνας κάνει «ποδαρικό» με δύο εντός έδρας μάχες
16:05 Πούτιν: «Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα»
15:57 Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος για τους 4 ορειβάτες, τι έδειξε η ιατροδικαστική
15:54 Οικοδομή: Αύξηση των αδειών τον Σεπτέμβριο
15:45 H Θύελλα ψάχνει έμπειρους για την επίθεση
15:36 Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε
15:27 Μόναχο: Το μοντέρνο με το παλιό, ιδανικό για χριστουγεννιάτικη εκδρομή  
15:18 Τι ξεκαθαρίζει ο Αχαιός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος
15:09 Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη
15:00 Κυρανάκης: Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027 – Συντήρηση και στον Προαστιακό, πώς η παραγγελία των νέων συρμών επηρεάζει και την Πάτρα
14:58 Πλεύρης κατά Ράμμου για τη Banda Entopica: «Υποκρισία της Αριστεράς – δεν γίνεται και τα δύο»
14:54 Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη
14:48 Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια
14:42 Απόσυρση από το Ντονμπάς ως όρο ειρήνης θέτει το Κρεμλίνο – Στο τραπέζι εγγυήσεις έως 50 χρόνια για την Ουκρανία
14:39 Μελομακάρονα, αποδοκιμασίες και καταγγελίες: Θερμή «υποδοχή» Γεωργιάδη στο «Έλενα Βενιζέλου»
14:28 Χάθηκε γάτα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα – Έκκληση για βοήθεια
14:24 Η Κάτω Αχαΐα γεμίζει φαντασία: Οι «Τεχνοβάτες» και ο δράκος Λεβάρ σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ