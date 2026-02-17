Μεθυσμένη τραγουδίστρια προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι ΦΩΤΟ

Η 36χρονη τραγουδίστρια οδηγώντας Smart προκάλεσε υλικές ζημιές σε συνολικά 5 σταθμευμένα οχήματα.

17 Φεβ. 2026 10:29
Pelop News

Η μεθυσμένη οδηγός που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας έχοντας προσκρούσει σε πέντε σταθμευμένα οχήματα, στο Κολωνάκι, είναι σύμφωνα με πληροφορίες τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος.

Η 36χρονη που οδηγούσε Smart αυτοκίνητο προκάλεσε υλικές ζημιές σε συνολικά 5 σταθμευμένα οχήματα, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππης, όταν η 36χρονη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου της κι άρχισε να… παίρνει σβάρνα ό,τι έβρισκε μπροστά της. Σε κάποια από τα 5 οχήματα έπεσε το δικό της ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ σε κάποια άλλα έπεσαν αυτά που τράκαρε η ίδια σε κατάσταση μέθης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, οι οποίοι υπέβαλαν την 36χρονη σε αλκοτέστ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ έδειξε 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που επιβεβαίωσε ότι οδηγούσε μεθυσμένη και μάλιστα πολύ πάνω και από το όριο που οδηγεί στο αυτόφωρο.

Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

