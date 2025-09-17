Μεθυσμένος ο οδηγός που προκάλεσε τροχαίο στην Αντιρρίου Ιωαννίνων

Για οδήγηση υπό την επήρρεια μέθης συνελήφθη οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό – Αντιρρίου Ιωαννίνων.

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, Τρίτη 16/09/2025 από αστυνομικούς του Τμήματος

Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του

σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την

επήρεια μέθης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



