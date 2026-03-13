Μετωπική Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές – Αίτημα για άμεση συζήτηση στη Βουλή

Σε νέα ευθεία σύγκρουση με την κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να οριστεί άμεσα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ότι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, μεταφέροντας ξανά το θέμα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Στη δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «το κρυφτό τελείωσε» και έβαλε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέον να αποφεύγει να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση. Με φόντο τις πρόσφατες αναφορές γύρω από τη δράση της Intellexa και του Predator, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ανάγκη πλήρους λογοδοσίας από την πλευρά του πρωθυπουργού.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε ανοιχτά την κυβέρνηση με τη λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού, επικαλούμενος δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, τις οποίες χαρακτήρισε αποκαλυπτικές για τη σχέση του Predator με κρατικούς μηχανισμούς. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τις πρακτικές της τραυμάτισε το κράτος δικαίου και παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την προσωπική του παρακολούθηση, αλλά ένα ευρύτερο ζήτημα δημοκρατίας και θεσμικής εκτροπής. Κατά την ίδια επιχειρηματολογία, έκανε λόγο για παρακολουθήσεις που άγγιξαν κρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας ζωής, συνδέοντας την υπόθεση με ζήτημα εθνικής ασφάλειας και ποιότητας της δημοκρατίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής που έχει ήδη χαράξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν είχε προαναγγείλει από το βήμα της Βουλής ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για προ ημερησίας συζήτηση σχετικά με το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

