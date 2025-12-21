Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης και αγροτικών μπλόκων με φόντο τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη

Ο «αρχιστράτηγος» ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ, αλλά ο ίδιος λέει ότι είναι εφεύρεση της Κυβέρνησης για να πλήξει το συμπαγές μέτωπο των αγροτών

Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης και αγροτικών μπλόκων με φόντο τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη
21 Δεκ. 2025 19:32
Pelop News

Δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών και έλεγχο από το ελληνικό FBI φέρεται να υφίσταται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης τον οποίον οι αγρότες αποκαλούν και «αρχιστράτηγο» των μπλόκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί και έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ.

«Ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου» δήλωσε νωρίτερα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Κυριακής, ο κ. Ανεστίδης είπε ακόμα δεν τον έχει ειδοποιήσει κανείς για τον έλεγχο, ούτε η Εισαγγελία, ούτε η Οικονομική Αστυνομία και υποστήριξε ότι αν γινόταν έλεγχος, θα είχαν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του…

«Πριν από 2-3 ημέρες πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι» είπε και τόνισε ότι μέσα από το πρόσωπο του γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί το αγροτικό κίνημα. «Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό και δεν θα σιωπήσω. Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής. Προσπαθούν με δόλιο τρόπο να πλήξουν το συμπαγές και αρραγές μέτωπο των αγροτών… Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» τόνισε στις δηλώσεις του ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα 16 αγροτεμάχια και την επιδότηση των 122.000 ευρώ ο κ. Ανεστίδης είπε ότι όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, είναι κανονικά δικαιώματα από ιδιόκτητα χωράφια και ένα νοικιασμένο.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας από οποιαδήποτε Αρχή να δώσει κάποια εξήγηση» ανέφερε και ο συνήγορος του κ. Ανεστίδη και πρόσθεσε: «Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη είναι όταν κληθεί να δώσει τις δέουσες και τις αρμόζουσες εξηγήσεις… Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε λάβει καμία κλήση».

Δεν γνωρίζουμε αν ελέγχεται αυτήν τη στιγμή το ΑΦΜ του. Αν γινόταν αυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα λάμβανε επιδοτήσεις… Ο κ. Ανεστίδης έλαβε κανονικά τις επιδοτήσεις του».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος που αναφέρεται στα 16 αγροτεμάχια, ο συνήγορός του απάντησε ότι «δεν το έχουν δει».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης του μπλόκου των Μαλγάρων βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση φερόμενων ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ.

Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.

