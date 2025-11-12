Μετρό: Εκκένωση συρμού στο Μοναστηράκι λόγω καπνών

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στον σταθμό Μοναστηράκι του μετρό, όταν συρμός παρουσίασε καπνούς και έντονη οσμή κατά τη διάρκεια στάσης του στην αποβάθρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η εκκένωση του συρμού πραγματοποιήθηκε προληπτικά, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών.

Οι πρώτες ενδείξεις αποδίδουν το περιστατικό σε φρενάρισμα, που προκάλεσε την έντονη μυρωδιά και την εκπομπή καπνών από το κάτω μέρος του τρένου.

Στο σημείο έσπευσαν τεχνικά συνεργεία για έλεγχο του συρμού, ενώ η κυκλοφορία των δρομολογίων συνεχίστηκε κανονικά μετά από σύντομη διακοπή.

