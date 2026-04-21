Μετρό: Πρόωρο κλείσιμο σε σταθμούς της Γραμμής 2 λόγω έργων, δείτε ποιοι επηρεάζονται και τι ισχύει

Τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, εξαιτίας τεχνικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, πέντε κεντρικοί σταθμοί θα ολοκληρώνουν νωρίτερα τη λειτουργία τους έως και το τέλος του μήνα, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης νέου δικτύου 5G.

Ειδικότερα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40, από Δευτέρα έως Πέμπτη, καθώς και τις Κυριακές μέχρι τις 30 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μόνο στα τμήματα Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η απευθείας σύνδεση στο ενδιάμεσο τμήμα.

Για την κάλυψη των μετακινήσεων μεταξύ Σεπολίων και Συντάγματος, θα τεθεί σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή (Χ18), ενώ έχουν ανακοινωθεί και οι τελευταίοι συρμοί πριν την πρόωρη διακοπή λειτουργίας των σταθμών.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να περιοριστούν πιθανές καθυστερήσεις.

