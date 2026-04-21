Μετρό: Πρόωρο κλείσιμο σε σταθμούς της Γραμμής 2 λόγω έργων, δείτε ποιοι επηρεάζονται και τι ισχύει

Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό στην Αθήνα με πρόωρο κλείσιμο σταθμών λόγω έργων.

21 Απρ. 2026 8:40
Pelop News

Τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, εξαιτίας τεχνικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, πέντε κεντρικοί σταθμοί θα ολοκληρώνουν νωρίτερα τη λειτουργία τους έως και το τέλος του μήνα, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης νέου δικτύου 5G.

Ειδικότερα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40, από Δευτέρα έως Πέμπτη, καθώς και τις Κυριακές μέχρι τις 30 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μόνο στα τμήματα Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η απευθείας σύνδεση στο ενδιάμεσο τμήμα.

Για την κάλυψη των μετακινήσεων μεταξύ Σεπολίων και Συντάγματος, θα τεθεί σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή (Χ18), ενώ έχουν ανακοινωθεί και οι τελευταίοι συρμοί πριν την πρόωρη διακοπή λειτουργίας των σταθμών.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να περιοριστούν πιθανές καθυστερήσεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 «Πυροβόλο» φέτος ο Ανδρέας Μπιτσάκος
10:50 Στο Πακιστάν ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν
10:48 Πάτρα: Εκδήλωση για την ενδοσχολική βία
10:46 Πάτρα: Νεκρή η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου
10:41 Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
10:40 Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ
10:36 Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»
10:27 Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση
10:24 ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ
10:18 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
10:06 Καταγγελίες από την «Ώρα Πατρών» για τον βανδαλισμό στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα
10:00 Δυτική Ελλάδα: Δίχτυ προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας
9:52 Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
9:44 ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 4.800 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες
9:33 Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις
9:25 7,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες και προειδοποίηση για μεγα-σεισμό
9:16 Eurovision 2026: Εντυπωσιακό φινάλε στο promo tour του Akyla σε Λονδίνο και Βουκουρέστι
9:08 Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού
8:58 «Μικρά Μετέωρα»: Η αναγέννηση των Χασίων μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
