Μετρό: Ξανά σε λειτουργία ο σταθμός «Ευαγγελισμός»

Προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στον σταθμό «Ευαγγελισμός» του Μετρό, όταν μια τεχνική βλάβη σε κυλιόμενη κλίμακα προκάλεσε έκλυση καπνού και ανάγκασαν το προσωρινό κλείσιμο του σταθμού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, οι συρμοί περνούσαν από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Μετά από περίπου μία ώρα, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ο σταθμός επανήλθε σε πλήρη λειτουργία, επιτρέποντας πλέον στους επιβάτες να χρησιμοποιούν κανονικά τις υπηρεσίες του Μετρό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



