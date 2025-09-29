Μέτσοβο: Ενα ταξίδι στον χρόνο, τι να δείτε

29 Σεπ. 2025 11:36
Η σημερινή μας επιλογή αποτελεί έναν από τους προορισμούς που είναι all time classic, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι η καλύτερη εποχή για να την επισκεφθεί κανείς είναι το φθινόπωρο.
Ο λόγος για το Μέτσοβο που σου προσφέρει ένα ταξίδι στον χρόνο.

Το Μέτσοβο είναι ένα από τα μεγαλύτερα Βλαχοχώρια των Βαλκανίων και ιστορικά ήταν χωριό κτηνοτρόφων. Κατά την Τουρκοκρατία οι κάτοικοι απέκτησαν μεγάλα προνόμια για να κρατάνε ελεύθερα τα δύσκολα ορεινά περάσματα από τους ληστές. Χάρη σε αυτά, το χωριό μεγάλωσε και αναπτύχθηκε πολύ και για αιώνες οι Μετσοβίτες συνέχιζαν να έχουν φοροαπαλλαγές, διοικητική ανοχή και προνόμια αδιανόητα για κατεχόμενο τόπο.

Η κατάσταση άλλαξε όταν εμφανίστηκε ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων ο οποίος το 1795 κατάργησε τα προνόμια.
Η πλατεία
Κτισμένο σε μια απότομη πλαγιά και πυκνοδομημένο, το Μέτσοβο ξεχωρίζει για την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική του και έχει χαρακτηριστεί ως Διατηρητέος Οικισμός. Σε κάθε βόλτα στα καλντερίμια θα εντυπωσιαστείτε με την αρχιτεκτονική των κτιρίων στα οποία κυριαρχεί ο σχιστόλιθος και το ξύλο, τις εκκλησίες, τις κρήνες, τους ανθισμένους κήπους.

Η πλατεία του Μετσόβου είναι από τις διασημότερες της ορεινής Ελλάδας και χιλιάδες επισκέπτες περνούν από αυτήν κάθε χρόνο.
Μεγάλη και εντυπωσιακή, με υπέροχο κήπο, η Αγία Παρασκευή κτίστηκε πριν το 1511 και ανακαινίστηκε τέσσερις φορές. Διαθέτει ένα καταπληκτικό τέμπλο, καύχημα των μετσοβιτών ταλιαδόρων, του 1730.
Στην πλατεία ξεχωρίζει και η «Φοντάνα ντι κάμπουρι ντι ντισούπρα» ή «βρύση του Δημαρχείου», που κτίστηκε το 1858 και έχει ανάγλυφες παραστάσεις. Συνολικά στο Μέτσοβο και γύρω του στέκονται 20 κρήνες κατασκευασμένες τον 18ο και 19ο αι. από όπου κυλούν τα νερά των πηγών. Στην επάνω μεριά της πλατείας υπάρχουν οι πιο γραφικές γειτονιές του Μετσόβου, όλες με όμορφα, καλοδιατηρημένα σπίτια. Σε αυτή την περιοχή, βρίσκεται το ωραιότερο σπίτι στο χωριό, το περίφημο αρχοντικό των Τοσίτσα.
