Μέτσοβο: Το ορεινό καταφύγιο για τις εορτές

Η σημερινή μας επιλογή που είναι και η τελευταία για το 2025 είναι ένας προορισμός που παραδοσιακά κάθε Χριστούγεννα συγκεντρώνει χιλιάδες εκδρομείς, ειδικά αυτούς που τους αρέσουν οι ορεινοί προορισμοί.

Ο λόγος για το Μέτσοβο το οποί έχει πολλά αξιοθέατα παρά το μικρό γεωγραφικά μέγεθός του. Η κεντρική πλατεία με την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ο Αβερώφειος Κήπος με την εκπληκτική θέα, το σπουδαίο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Αρχοντικό Τοσίτσα, η Πινακοθήκη Αβέρωφ και το φημισμένο Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ είναι μερικά μόνο από τα αξιοθέατα του Μετσόβου.

Το Μέτσοβο είναι ένα από τα μεγαλύτερα βλαχοχώρια των Βαλκανίων και ιστορικά υπήρξε χωριό κτηνοτρόφων. Κτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Τύμφης σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση, καθώς βρισκόταν πάνω στο βασικό πέρασμα των καραβανιών μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας

Αξίζει επίσκεψη στο ίδρυμα «Τοσίτσα» που ιδρύθηκε χάρη στο πάθος του βαρόνου Μιχαήλ Θ. Τοσίτσα (1885-1950) και του Ευάγγελου Αβέρωφ (1908–1990). Η δράση του Ιδρύματος συνεχίζεται ως τις μέρες μας και περιλαμβάνει το Τυροκομείο Μετσόβου, το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου- Οικία Τοσίτσα, το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου, τη Φοιτητική Εστία Ηπειρωτών στην Αθήνα, καθώς και νεότερες πρωτοβουλίες, όπως η Παιδική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Ευάγγελου Αβέρωφ –Τοσίτσα, μαζί με τη συμμετοχή σε έργα κοινής ωφελείας.

Σήμα κατατεθέν είναι η πλατεία του Μετσόβου είναι από τις πιο γνωστές της ορεινής Ελλάδας και χιλιάδες επισκέπτες την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Τα σαββατοκύριακα γεμίζει με αυτοκίνητα και πούλμαν, ενώ οι εκδρομείς περπατούν στα σοκάκια, αγοράζουν τυριά και ξυλόγλυπτα από τα τοπικά μαγαζιά και, κυρίως, απολαμβάνουν το φαγητό στις ταβέρνες και τις ψησταριές που φημίζονται για τα κρεατικά τους. Μεγάλη και εντυπωσιακή, με υπέροχο κήπο, η Αγία Παρασκευή κτίστηκε πριν από το 1511 και έχει ανακαινιστεί τέσσερις φορές.

Διαθέτει ένα καταπληκτικό τέμπλο, έργο των μετσοβιτών ταλιαδόρων, του 1730. Πολύ ωραίο είναι και το πετρόκτιστο καμπαναριό, δωρεά του Γεωργίου Αβέρωφ, την περίοδο 1880-1885. Στην πλατεία ξεχωρίζει και η «Φοντάνα ντι κάμπουρι ντι ντισούπρα» ή «βρύση του Δημαρχείου», που κτίστηκε το 1858 και έχει ανάγλυφες παραστάσεις.

Αν είστε όμως άνθρωποι της δράσης, υπάρχουν κοντινά χιονοδρομικά κέντρα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

