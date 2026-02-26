Μεξικό μετά τον «Ελ Μέντσο»: Κενό εξουσίας και έκρηξη βίας

Παρά τα συγχαρητήρια της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ προς τις ειδικές δυνάμεις για την «εξουδετέρωση» του εγκληματία, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών είναι ήδη ορατές, με περιοχές όπως η Σιναλόα να βιώνουν νέο κύμα ανασφάλειας.

Στην πολιτεία Σιναλόα, η απομάκρυνση ενός τόσο ισχυρού αρχηγού καρτέλ εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ αντίπαλων φατριών για τον έλεγχο της περιοχής. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του BBC, η κατάσταση θυμίζει εμπόλεμη ζώνη.

«Ο φόβος είναι παντού και δεν φεύγει ποτέ», περιγράφει ο 53χρονος διασώστης Έκτωρ Τόρες. Λίγο πριν, είχε κληθεί σε περιστατικό πυροβολισμών στο κέντρο της πόλης, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του.

Εσωτερικός πόλεμος και χάος

Το καρτέλ της Σιναλόα βρίσκεται σε παρατεταμένη εσωτερική σύγκρουση εδώ και ενάμιση χρόνο, μετά τη ρήξη μεταξύ κορυφαίων στελεχών και την απομάκρυνση του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα, ο οποίος κρατείται στις ΗΠΑ. Η αντιπαράθεση έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση της βίας.

Οι κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αυξηθεί κατά 70% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ σχεδόν κάθε επέμβαση συνδέεται με θανατηφόρο περιστατικό. Στόχοι έχουν γίνει σχολεία, νοσοκομεία, ακόμη και τελετές κηδειών.

Από «οικογένεια» σε αιματηρή σύγκρουση

«Το καρτέλ λειτουργούσε σαν οικογένεια», λέει ο Τόρες. «Άνθρωποι που μοιράζονταν τα πάντα, τώρα πολεμούν μεταξύ τους». Η άλλοτε «οικογενειακή επιχείρηση» έχει εξελιχθεί σε μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων, με την παραγωγή φαιντανύλης να τροφοδοτεί την αγορά των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τα καρτέλ «τρομοκρατικές οργανώσεις», αποκαλώντας τη φαιντανύλη «όπλο μαζικής καταστροφής».

Σοροί και αγνοούμενοι

Σε δρόμους της Κουλιακάν έχουν εντοπιστεί σοροί με απειλητικά μηνύματα, εντείνοντας το κλίμα τρόμου. Την ίδια ώρα, αυξάνεται και ο αριθμός των αγνοουμένων.

Η Ρεϊνάλδα Πουλίδο, που αναζητά τον γιο της από το 2020, συμμετέχει σε ομάδα μητέρων που ερευνούν χωράφια για πρόχειρους τάφους. «Καμία μητέρα δεν σταματά να ψάχνει», δηλώνει.

«Η παραγωγή δεν σταμάτησε»

Σε υπόγεια εγκατάσταση, παραγωγός με το ψευδώνυμο «Román» παρουσιάζει πακέτα φαιντανύλης έτοιμα για διακίνηση. «Παρά τις επιχειρήσεις των αρχών, συνεχίζουμε», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι η ζήτηση διατηρεί την παραγωγή.

Η μεξικανική κυβέρνηση αποδίδει την έξαρση της βίας στις εσωτερικές διαμάχες των καρτέλ, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες για την προστασία των αμάχων. Ωστόσο, στην καθημερινότητα πολλών πόλεων, η επιβίωση μοιάζει πλέον με εξαίρεση.

