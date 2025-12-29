Μεξικό: Τουλάχιστον 13 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στη νότια πολιτεία Οαχάκα, στο Μεξικό.

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου
29 Δεκ. 2025 9:36
Pelop News

Στη νότια πολιτεία Οαχάκα, στο Μεξικό εκτροχιάστηκε τρένο με 13 άτομα να σκοτώνονται και τουλάχιστον 100 να τραυματίσζονται, την Κυριακή 28/12/2025.

Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.

Κατά την ίδια πηγή, 139 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.

Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.

