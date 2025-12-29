Μεξικό: Τουλάχιστον 13 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Στη νότια πολιτεία Οαχάκα, στο Μεξικό εκτροχιάστηκε τρένο με 13 άτομα να σκοτώνονται και τουλάχιστον 100 να τραυματίσζονται, την Κυριακή 28/12/2025.

Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.

Κατά την ίδια πηγή, 139 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.

Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.

