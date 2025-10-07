Μια ακόμα κούπα με τον Ολυμπιακό για τη Ντένια Κουρέτα

Ένα ακόμα μετάλλιο και μια ακόμα κούπα κατέκτησε πρόσφατα η πατρινή πολίστρια του Ολυμπιακού Ντένια Κουρέτα η οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του σουπερ καπ κοντρ στη Βουλιαγμένη την οποία νίκησε με 14-11.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ ως το τέλος του τρίτου οκταλέπτου (11-11), αλλά στην τελευταία περίοδο το συγκρότημα του Δημήτρη Κραβαρίτη φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις και πιο «καθαρό» μυαλό.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με γκολ της Τριχά, αύξησε τη διαφορά με τρομερή προσπάθεια της Σάντα στην κόντρα κι η Πλευρίτου σε παίκτρια παραπάνω «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του Πειραιά, που κράτησε την αντίπαλο της «άσφαιρη» στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιώση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Β.Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.

