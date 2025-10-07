Μια ακόμα κούπα με τον Ολυμπιακό για τη Ντένια Κουρέτα

Μια ακόμα κούπα με τον Ολυμπιακό για τη Ντένια Κουρέτα
07 Οκτ. 2025 19:54
Pelop News

Ένα ακόμα μετάλλιο και μια ακόμα κούπα κατέκτησε πρόσφατα η πατρινή πολίστρια του Ολυμπιακού Ντένια Κουρέτα η οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του σουπερ καπ κοντρ στη Βουλιαγμένη την οποία νίκησε με 14-11.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ ως το τέλος του τρίτου οκταλέπτου (11-11), αλλά στην τελευταία περίοδο το συγκρότημα του Δημήτρη Κραβαρίτη φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις και πιο «καθαρό» μυαλό.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με γκολ της Τριχά, αύξησε τη διαφορά με τρομερή προσπάθεια της Σάντα στην κόντρα κι η Πλευρίτου σε παίκτρια παραπάνω «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του Πειραιά, που κράτησε την αντίπαλο της «άσφαιρη» στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιώση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Β.Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:37 Αθήνα: Έκρηξη σε γνωστό μαγαζί στην Μιχαλακοπούλου
22:32 «Τους παρακαλούσα, μη με χτυπάτε άλλο» ληστεία και ξυλοδαρμός γιαγιάς για 100 ευρώ! ΦΩΤΟ
22:23 Η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο 4,2 εκατ. ευρώ!
22:17 Μέση Ανατολή: Οι εύθραυστες ισορροπίες δύο χρόνια μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, οι συμμαχίες και ο Νετανιάχου
22:10 Ο Εμμανουέλ Μακρόν συμβουλεύτηκε τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας πριν από πιθανή διάλυση
22:00 Νέοι κανόνες στην εργασία – Το νέο νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές αλλαγές
21:49 Έβρος: Η σύλληψης 13 Τούρκων με τα 147 όπλα!
21:39 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 36 εκατ. ευρώ!
21:35 Επεισόδια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην πορεία για την Παλαιστίνη
21:21 Πάτρα: Ληστεία σε 7 λεπτά στο Πλατάνι με τον σκύλο «δολοφόνο» να γίνεται γατάκι!
21:10 Στη Γερμανία ανακρίνονται τα δυο θετά παιδιά της δημάρχου που χαροπαλεύει μετά τις 13 μαχαιριές
21:06 Ο Προμηθέας πρώτη νίκη στο BCL, 89-83 τη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
21:00 Θανάσης Φραγκούλιας: Σπούδασε μαθηματικός και έγινε… κτηνοτρόφος στη Λακκόπετρα – Οι δυσκολίες με την ευλογιά
20:49 Μαρτίνης: Το Νόμπελ Φυσικής στον Ελληνοαμερικανό επιστήμονα της κβαντικής φυσικής
20:42 Ο Πάνος Ρούτσι σταματάει την απεργία πείνας! Δεκτά όλα τα αιτήματά του
20:36 «Σαν χαζοβιόλης Βασίλης Μπισμπίκης, τον εκμεταλλεύτηκαν, η Βανδή δεν πρέπει να πάει στο δικαστήριο», όλα όσα είπε ο Λιάγκας
20:26 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα
20:17 «Έχουν περάσει 5,5 χρόνια από το θάνατο της Δώρας μας, εγκαταλείφθηκε στην ανάνηψη», η δίκη ξεκινά στην Πάτρα
20:05 LIVE: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
20:00 Το μιούζικαλ «CATS» επιστρέφει στην Ελλάδα – Οι «Γάτες» επιστρέφουν δυναμικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ