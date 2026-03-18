Μία εκκρεμότητα που έλαβε τέλος: Στο ΦΕΚ η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για τις αντιδρομήσεις της Πάτρας

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Δημήτρη Κατσαρού, που δίνει οριστική λύση σε ένα ζήτημα που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια και αφορά στο σχέδιο αντιδρομήσεων στο κέντρο της Πάτρας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του αστικού πυρήνα της Πάτρας, η οποία αποσκοπεί εκτός των άλλων στη μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων στο ιστορικό κέντρο και στη συνακόλουθη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε χαμηλά επίπεδα θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η απόφαση ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο στον Δήμο Πατρέων, προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ δημιουργεί και τις μελλοντικές προϋποθέσεις για άλλες αστικές παρεμβάσεις χωρίς εμπόδια. Αποτελεί παράλληλα και επιβεβαίωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία από την αρχή είχε εντοπίσει τα εμπόδια που καθυστερούσαν την υλοποίηση των αποφάσεων του δημοτικού και του περιφερειακού συμβουλίου.

Στην απόφαση με αριθμό ΦΕΚ 1429 (13/3/2026) περιγράφονται αναλυτικά οι αλλαγές στη σηματοδότηση και στη σήμανση, τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφη, σε βασικούς οδικούς άξονες της Πάτρας όπως η Κορίνθου και η Κανακάρη-Ναυαρίνου, Αγ. Σοφίας, κ.ά. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της συνολικής συγκοινωνιακής λειτουργίας, ακόμη και σε τμήματα που συνδέονται με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ξεκινήσει με τις απαραίτητες προμήθειες εξοπλισμού και θα εξελιχθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2026, καθώς οι αλλαγές θα μεταβάλουν ριζικά τη σημερινή εικόνα της κυκλοφορίας στο κέντρο.

Ο πυρήνας του έργου, δηλαδή οι αντιδρομήσεις εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν σταδιακά από τον Σεπτέμβριο, για να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει αρχικά εκτεταμένη ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών και στη συνέχεια σταδιακή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

-Αντιδρόμηση Κορίνθου: Από την Ελ.Βενιζέλου έως τη Γούναρη.

– Αντιδρόμηση Ναυαρίνου: Από τη Β.Ηπείρου έως την Παπαφλέσσα.

– Αντιδρόμηση Κανακάρη: Από την Παπαφλέσσα έως την Αγίας Σοφίας.

-Αντιδρόμηση Αγίας Σοφίας: Από την Κορίνθου έως την Ελ. Στρατιώτου.

-Αντιδρόμηση Αράτου: Από την Ανδρούτσου έως την Αγ. Ανδρέου.

-Αντιδρόμηση Ζαΐμη: Από την Ανδρούτσου έως την Αγ. Ανδρέου.

-Αντιδρόμηση Μαιζώνος: Από την Αράτου έως την Καρόλου.

-Αντιδρόμηση Κωνσταντινουπόλεως: Από την Καρόλου έως την Αγ. Σοφίας.

-Μονοδρόμηση Ανδρούτσου: Από τη Σατωβριάνδου έως την Αράτου.

-Αντιδρόμηση Ανδρούτσου: Από τη Ζαΐμη έως την Αράτου

ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ

Οι αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες με κατεύθυνση από βορρά προς νότο θα διέρχονται μέσω του οδικού άξονα της Κορίνθου, ενώ από νότο προς βορρά θα διέρχονται μέσω της οδικής διαδρομής Κανακάρη-Αράτου-Μαιζώνος -Κωνσταντινουπόλεως-Αγ. Σοφίας.

Να σημειωθεί ότι νομίμως υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση, οχημάτων ταξί, γενικές θέσεις ΑμεΑ κ.λπ. που είχαν οριοθετηθεί επί των παραπάνω οδών, δεν καταργούνται, αλλά μεταφέρονται ακριβώς στην απέναντι πλευρά τους.

