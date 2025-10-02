«Μία φορά μόνο επιχείρησα να κατέβω και φοβήθηκα και γύρισα πίσω», μαρτυρία για τις λίρες στη Λάρισα

Στη Λάρισα ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικού όρου αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 77χρονος που συνελήφθη την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου για την υπόθεση με τις λίρες στη σπηλιά.

Αναβρασμός και ανησυχία στον αγροτικό κόσμο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων

Ο ίδιος μαζί με άλλα τρία άτομα την Τρίτη έψαχναν για χρυσές λίρες στην περιοχή των Γόννων στη Λάρισα όταν ένας 53χρονος που ήταν στην παρέα εγκλωβίστηκε σε σπηλιά και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 77χρονος ήταν αυτός που κάλεσε τις Αρχές και παρέμεινε στο πλευρό του 53χρονου μέχρι να έρθει βοήθεια.

Τα άλλα δύο άτομα, αδέλφια με καταγωγή από χωριό της Λάρισας, διέφυγαν αρχικά και σήμερα παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην ανακριτικές αρχές όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα.

Στον 77χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα.

Η περιγραφή του φίλου του 53χρονου συγκλονίζει: «Από ό,τι κατάλαβα το συγκεκριμένο σημείο για το σκάψιμο το ήξεραν τα δίδυμα αδέρφια αλλά δεν ξέρω εάν το ήξεραν από χάρτη ή είχαν μηχάνημα που έδωσε σήμα. Πάντως, ξέρω ότι ψάχναμε για λίρες. Σήμερα το πρωί περίπου στις 7:00 με το αυτοκίνητο του 53χρονου ξεκινήσαμε για να έρθουμε στους Γόνους.

Φτάσαμε περίπου στις 9:30 και μετά από λίγο ήρθαν τα αδέρφια με το δικό τους αυτοκίνητο. Θα βάζαμε τον αεραγωγό σήμερα για να βγάλουμε μπάζα, για να έχουμε οξυγόνο και δεν θα κάναμε εργασίες. Όλο αυτό το διάστημα είχανε σκάψει περίπου 22 m βάθος αλλά εγώ μόνο βοηθούσα στο ξεμπάζωμα. Μία φορά μόνο επιχείρησα να κατέβω και φοβήθηκα και γύρισα πίσω».

Και συνέχισε με την περιγραφή του:«Κάποια στιγμή ο 53χρόνος μπήκε μέσα για να ρίξει τον σωλήνα με το οξυγόνο για τον αέρα και του φώναζε ο ένας δίδυμος αδερφός και δεν έπαιρνα απάντηση. Κατέβηκε και ο ίδιος και αισθάνθηκε άσχημα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και δεν μπορούσε να ανέβει. Μαζί με τον αδελφό του τον τραβήξαμε πάνω και με το που βγήκαμε έξω αυτός λιποθύμησε.

Του έδωσα οξυγόνο και άρχισε να συνέρχεται. Μπήκα πάλι μέσα να βγάλω τον αδερφό του που είχε κινητικά προβλήματα και κατάφερα και έβγαλα κι αυτόν. Αφού συνήλθαν εγώ από την προσπάθεια εξαντλήθηκα και από την εξάντληση έπεσα κάτω και πρέπει να έχασα τις αισθήσεις μου για πολύ λίγο. Όταν συνήλθα τα αδέρφια είχαν φύγει χωρίς τα αυτοκίνητα».

Τι έδειξε η ιατροδικαστική του 53χρονου

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, ο 53χρονος υπέστη ρήξη σπλήνας και κάταγμα πλευρών από πτώση 8 μέτρων αλλά και από τις πέτρες που έπεσαν πάνω του.

Δεν φαίνεται να προήλθε από την πτώση ο θάνατος του και κρίσιμες θεωρούνται οι τοξικολογικές που θα γίνουν.

Επίσης αναμένονται αποτελέσματα για το τι εισέπνευσε ο 53χρονος, π.χ μονοξείδιο, διοξείδιο, μεθάνιο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



