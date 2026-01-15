«Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ

Η μητέρα του 18χρονου ανακοίνωσε ότι ο γιος της πήρε εξιτήριο, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία

«Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ
15 Ιαν. 2026 18:50
Pelop News

O νεαρός Μάριος βγήκε νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ύπατος στο Τορίνο της Ιταλίας, καθώς μετά την επιτυχημένη επέμβαση πήρε εξιτήριο.

«Δέχθηκα απειλές, καταστράφηκα», τι κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη Βαλυράκη

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, η μητέρα του 18χρονου Μάριου ανακοίνωσε ότι ο γιος της πήρε εξιτήριο, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία.

Ο Μάριος υποβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε μεταμόσχευση ήπατος σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο της Ιταλίας, καθώς γεννήθηκε με το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Alagille, το οποίο προσβάλλει κυρίως το ήπαρ.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, με ιδιαίτερη αναφορά στον Ιταλό χειρουργό Romagnoli, για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της επέμβασης.

«Ευγνωμοσύνη στο νοσοκομείο και σε όλους όσους δουλεύουν σε αυτό.
Ο καθηγητής Romagnoli: όταν η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά!», τόνισε μεταξύ άλλων στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, ενώ όπως τόνισε μεταξύ άλλων, πως ο Μάριος «ξαναγεννήθηκε».

Η μητέρα του 18χρονου κοινοποίησε ένα συγκινητικό βίντεο από την έξοδο του Μάριου από το νοσοκομείο του Τορίνο στο οποίο γιατοί και νοσηλευτές του έφεραν τούρτα και του τραγούδησαν το “Happy Birthday” στα ιταλικά και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευγνωμοσύνη στο νοσοκομείο και σε όλους όσους δουλεύουν σε αυτό. Ο καθηγητής Romagnoli: όταν η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά!

Με αυτόν τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο, γιατροί και νοσηλευτές.
Ξαναγεννήθηκε λοιπόν! Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή! Σας ευχαριστούμε, γίνατε οικογένειά μας!! Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό.

Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι! Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
18:50 «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 «Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική», συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τον χαμό της μητέρας του
18:31 Ουτρέχτη: Μεγάλη ανησυχία από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, πληροφορίες για τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ
18:20 «Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη»: Ο Κώστας Πελετίδης για το Καρναβάλι και την Τελετή Έναρξης
18:11 «Απαράδεκτο αποτέλεσμα και χωρίς κανένα άλλοθι» : «Καμπάνα» με πρόστιμο 400.000 ευρώ και «γκάζια» στους παίκτες της ΑΕΚ!
18:00 Η οδός των κομμένων δένδρων: Αναστάτωση στην καρδιά της Πάτρας με μουριές και έργα
17:49 «Δέχθηκα απειλές, καταστράφηκα», τι κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη Βαλυράκη
17:37 «Δεν είναι μια βλακεία, όπως είπε, είναι ποινικό αδίκημα», επίθεση Παύλου σε Σταρόβα!
17:36 Επιστροφή Αθανασόπουλου στον Παναιγιάλειο
17:26 Επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, «έφαγε» 18 μήνες φυλακή!
17:12 «Είσαι ψεύτης»-«Εσύ είσαι ψεύτης», άγρια κόντρα Κυρανάκη με Πολάκη, Χαρίτση και Παππά στη Βουλή για τη Hellenic Train
17:06 ΗΠΑ: Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στην Καραϊβική το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα
17:00 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι «Ημέρες καριέρας» στην Πάτρα – 30 επιχειρήσεις, δεκάδες ενδιαφερόμενοι
16:54 Πήρε «3άρι» ο Προμηθέας, φουλάρει για έναν ακόμα
16:51 Σπάτα: Δύο συλλήψεις για απάτη με ειδικό εξοπλισμό παραπλάνησης κινητών
16:45 The Leon Success Formula
16:45 Visit Dolly Casino to feel a winning surge!
16:42 Νεκρός 56χρονος εναερίτης στη ΒΙΠΕ Δράμας
16:41 Substantial Rewards and Unparalleled Incentives at Jeetcity Casino
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ