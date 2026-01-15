«Δέχθηκα απειλές, καταστράφηκα», τι κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη Βαλυράκη

Ο μάρτυρας Κωνσταντίνος Ασημάκος έκανε λόγο για φραστικό επεισόδιο σε υψηλούς τόνους μεταξύ του Σήφη Βαλυράκη και ενός ατόμου που βρίσκονταν μέσα σε αλιευτικό – επαγγελματικό σκάφος, μίλησε σήμερα (15/01/2026) στην κατάθεσή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Ο μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Όπως είπε εκείνη την ημέρα βρίσκονταν στο Νησί των Ονείρων καθώς είναι ερασιτέχνης ψαράς και άκουσε λογομαχία – διαπληκτισμό μέσα στην θάλασσα, γνωρίζοντας ότι το φουσκωτό σκάφος που έβλεπε ήταν του Σήφη Βαλυράκη. Ωστόσο, ο μάρτυρας δεν μπόρεσε να καταθέσει με βεβαιότητα αν πάνω στο σκάφος βρίσκονταν ο πρώην υπουργός.

Περαιτέρω ο κ. Ασημάκος ανέφερε ότι δεν μπορεί να εισφέρει κάτι περισσότερο για τα όσα μπορεί να έγιναν μετά από αυτή τη λογομαχία, καθώς εκείνες τις στιγμές είχε μαζέψει τα πράγματα του αποχωρώντας από το σημείο. «Σκέφτηκα ότι είναι ένας ακόμη συνηθισμένος καβγάς» είπε ο μάρτυρας υποστηρίζοντας ότι στη συγκεκριμένη περιοχή συμβαίνουν συχνά τέτοια περιστατικά γιατί «οι ψαράδες πιστεύουν ότι η θάλασσα είναι όλη δική τους».

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας όταν έμαθε αργά το απόγευμα ότι ο Σήφης Βαλυράκης αγνοείται θέλησε να ενημερώσει το Λιμενικό αλλά δεν του έδωσαν σημασία. Μάλιστα, ανέφερε πως μετά τις καταθέσεις που τελικά έδωσε για την υπόθεση, η ζωή του καταστράφηκε και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει οικογενειακώς την Ερέτρια. Υποστήριξε δε, ότι απειλήθηκε και από τον έναν από δύο ψαράδες που κάθονται στο εδώλιο, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

«Εκείνη την ημέρα είχα πάει για ψάρεμα στο Νησί των Ονείρων, είχε ένα καλάμι για σουπιές. Συνήθως πήγαινα γύρω στις 10 το πρωί. Ήταν πολύς κόσμος πάνω στο Νησί των Ονείρων. Υπήρχε οχλαγωγία. Κοντά μου όμως δεν ήταν κανείς. Είδα μια κυρία που έκανε μπάνιο και ένα μηχανάκι ντιλίβερι», είπε ο μάρτυρας ξεκινώντας την κατάθεση του.

Πρόεδρος: Πείτε μας ακριβώς τι είδατε;

Μάρτυρας: Είχε ξεκινήσει ο Σήφης Βαλυράκης από την οικία του με ένα φουσκωτό. Τον είχα ξαναδεί πολλές φορές. Προσπαθούσε να το βάλει μπρος αλλά είχε σβήσει η μηχανή, είχε κάποιο πρόβλημα. Όταν έβαλε μπρος πήγε κοντά του ένα καΐκι επαγγελματικό. Το φουσκωτό προσπαθούσε ακόμη να βάλει μπρος. Πλαγιάσανε κοντά, μπορούσαν δηλαδή να μιλάνε. Όλο αυτό ήταν σε απόσταση από εμένα γύρω στα 480 μέτρα, το ξέρω από την αναπαράσταση που κάναμε μετά.

Πρόεδρος: Τι είδατε και τι ακούσατε;

Μάρτυρας: Έφτασε κοντά το καΐκι στο φουσκωτό και είναι λίγο συνηθισμένο εκεί να βλέπεις μανούβρες με σκάφη.

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Γιατί οι επαγγελματίες ψαράδες νομίζουν ότι όλη η θάλασσα είναι δίκη τους.

Πρόεδρος: Τι έγινε δηλαδή;

Μάρτυρας: Μόλις έφτασε κοντά το αλιευτικό άκουσα να λέει κάποιος μέσα από αυτό «θα φωνάξω το Λιμεναρχείο». Και μετά άκουσα από το φουσκωτό «θα μου κλ@@@@@ τα αρ@@@@@». Μετά το επαγγελματικό καΐκι έφερε δύο βόλτες γύρω από το φουσκωτό. Όταν ξεχωρίσανε τα σκάφη εγώ είχα πάρει τα πράγματά μου και έφυγα. Είπα μια ακόμη συνηθισμένη φασαρία..

Πρόεδρος: Μπορεί να έγινε κάτι ενδιάμεσα;

Μάρτυρας: Πιθανόν.

Πρόεδρος: Περιγράψτε μας το αλιευτικό σκάφος.

Μάρτυρας: Ήταν λευκό με μια τέντα. Εγώ πάνω έβλεπα έναν άνθρωπο, ήταν στη μέση του σκάφους. Δεν είδα άλλον.

Πρόεδρος: Με αυτόν δηλαδή έγινε ο διάλογος;

Μάρτυρας: Ναι.

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε κάποιον;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Τον θανόντα τον γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Ναι, φυσιογνωμικά.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Τους γνώριζα οπτικά, θυμήθηκα ότι έρχονταν στο μαγαζί μου.

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε τους δύο συμμετέχοντες στο περιστατικό;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Ποιος από τους δύο κατηγορούμενους ήταν στο σκάφος;

Μάρτυρας: Στα τόσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις. Και το Λιμεναρχείο που πήρα μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις συγκεκριμένα. Ούτε πρόσωπο, ούτε σωματοδομή.

Πρόεδρος: Όταν χωρίσανε τα δυο σκάφη και πήραν δυο διαφορετικές κατευθύνσεις εσείς τι κάνατε;.

Μάρτυρας: Μόλις γυρίσανε, ξεκίνησα και έφυγα.

Πρόεδρος: Το σκάφος του Σήφη Βαλυρακη συνέχισε την πορεία του;

Μάρτυρας: Με πολύ αργό ρυθμό, πήγαινε σιγά-σιγά.

Πρόεδρος: Ο θανών ήταν πάνω; Τον είδατε;

Μάρτυρας: Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί έτυχε την ώρα που πήρα τα πράγματα μου και σηκώθηκα να φύγω, δεν έδωσα σημασία.

Πρόεδρος: Μπορεί να ήταν άδειο;

Μάρτυρας: Μπορεί, δεν το λέω με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο Θεός είναι ψηλά και κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει.

Πρόεδρος: Είστε σίγουρος ότι εκτός από την ανταλλαγή των φράσεων δεν υπήρξε και κάτι άλλο;

Μάρτυρας: 100%. Αυτό με έτρωγε, έλεγα πως αν καθόμουν λίγο ακόμα μπορεί να είχα δει κάτι.

Πρόεδρος: Τον κύριο Ασμάνη (σ.σ. ο προηγούμενος μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο) τον ξέρετε;

Μάρτυρας: Ερχόταν στο παγκάκι και μιλούσε με άλλους ψαράδες. Τον έχω δει.

Πρόεδρος: Εκείνη την ημέρα τον είδατε;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Πότε πληροφορήθηκε ότι συνέβη κάτι εκείνη την ημέρα;

Μάρτυρας: Μετά μέσω του Ίντερνετ. Διάβασα ότι αγνοείται ο Βαλυράκης. Πήρα τηλέφωνο το Λιμενικό και απλά τους ενημέρωσα ότι το σκάφος του Βαλυρακη είχε πρόβλημα με τη μηχανή. Δεν τους είπα για το περιστατικό. Είπα ότι είχε πρόβλημα και έσβηνε η μηχανή και μου απάντησαν «πάω να ενημερώσω τον προϊστάμενο μου». Δεν ένιωθα καλά και πήρα πάλι τον γνωστό μου από το Λιμεναρχείο και του είπα ότι θέλω να καταθέσω. Μου είπε ότι δεν είναι στην υπηρεσία. Πήγα στις 8 το πρωί την επόμενη μέρα για να καταθέσω. Είπα για το περιστατικό, είπα ότι είχαν μια λογομαχία. Όμως είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας ήταν το ίδιο πράγμα.

Πρόεδρος: Γιατί το λέτε αυτό;

Μάρτυρας: Γιατί δεν μου έδωσαν καμία σημασία (…).

Απειλές

Στη συνέχεια της κατάθεσης του ο κ. Ασημάκος αναφέρθηκε σε απειλές που δέχθηκε μετά την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας πως καταστράφηκε επαγγελματικά καθώς αναγκάστηκε να κλείσει το αρτοποιείο του στην Ερέτρια και να μετακομίσει στη Χαλκίδα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Η ζωή μου άλλαξε μετά το περιστατικό, καταστράφηκα. Ερχόντουσαν στη συγχωρεμένη τη μητέρα μου στο μαγαζί και της έλεγαν: «Ο γιος σου τα πήρε από την οικογένεια Βαλυρακη». Μέχρι και Λιμενικός της Ερέτριας μου είπε ότι από τις κατάρες που έχεις φάει δεν θα λιώσουν τα κόκαλα σου. Μέχρι και ο ένας κατηγορούμενος είχε έρθει και μου είπε: «Πες την αλήθεια γιατί έχουμε μάθει ότι έχεις υπενοικιάσει το μαγαζί». Μέχρι που τα μάζεψα και σηκώθηκα και έφυγα.

Εισαγγελέας: Αντιληφθήκατε τον Βαλυράκη να είναι στο σκάφος;

Μάρτυρας: Ναι τον είδα.

Νωρίτερα, με την έναρξη της διαδικασίας ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Νίκος Κωνσταντόπουλος έκανε εκ νέου αναφορά σε απειλές που δέχεται ο αυτόπτης μάρτυρας Ευ. Ασμανης, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή του στη δίκη. «Αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά εμείς θα ζητήσουμε τη προστασία των μαρτύρων», είπε ο συνήγορος.

Στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, έθεσε σειρά ερωτήσεων στο κ. Ασμάνη και στάθηκε ιδιαίτερα στην αυτοκτονία αστυνομικού ο οποίος, όπως ανέφερε, αναζητούσε το μάρτυρα προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση θανάτου του Σηφη Βαλυράκη

Συνήγορος: Τι σας είπε;

Μάρτυρας: Ήρθε και με βρήκε και μου είπε ψάχνω την υπόθεση Βαλυράκη και θέλω να μιλήσουμε αυτό ήταν όλο.

Συνήγορος: Ξέρουμε ότι υπάρχουν σκηνοθετημένες αυτοκτονίες και σκηνοθετημένα ατυχήματα…

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

