Μια νίκη και μια ήττα για τη μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ
Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ αγωνίζεται στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα με στόχο εμπειρίες και διακρίσεις.
Μια νίκη και μια ήττα μέχρι στιγμής για την μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Αναλυτικά:
– ΝΟΠ-ΝΕΠ 7-6. Τα 8λεπτα: 1-2, 2-2, 3-2, 1-0. Τα γκολ του ΝΟΠ: Διαμαντόπουλος 1, Δημητρόπουλος 5, Σκόνδρας 1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 1, Γιαουπάι 2, Τσίγκας 2, Αλεξοπούλου 1.
– Ιωνικός-ΝΕΠ 2-15. Τα 8λεπτα: 0-7, 0-7, 0-1, 2-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 7, Κανά 2, Γιαουπάι 5, Ευαγγελάτος 1.
