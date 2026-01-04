Μια ωδή στο παλιό Μεσολόγγι – Φωτογραφίες που λειτουργούν ως ζωντανά τεκμήρια μνήμης της Ιερής Πόλης

Δεν πρόκειται για ένα απλό φωτογραφικό λεύκωμα, ούτε για μια τυπική ιστορική καταγραφή. Το «Μεσολόγγι – Ψίθυροι μιας άλλης εποχής» είναι μια βιωματική επιστροφή στο παρελθόν, ένα νοσταλγικό και βαθιά ανθρώπινο οδοιπορικό σε μια πόλη που άλλαξε ανεπιστρεπτί. Μέσα από εικόνες, μνήμες και αφηγήσεις, ο αναγνώστης καλείται να γνωρίσει -ή να ξαναθυμηθεί- το παλιό Μεσολόγγι: τη μορφή, την καθημερινότητά του, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό που το χαρακτήριζαν.

Οι φωτογραφίες του λευκώματος λειτουργούν ως ζωντανά τεκμήρια μνήμης. Πρόσωπα με καθαρά βλέμματα, δρόμοι και γειτονιές που χάθηκαν, σπίτια που στέγασαν ζωές και ιστορίες, αλλά και στιγμές μιας καθημερινότητας που σήμερα μοιάζει μακρινή. Κάθε εικόνα γεννά συναισθήματα, ξυπνά θύμισες και μεταφέρει τον αναγνώστη σε ένα Μεσολόγγι ανθρώπινο, σεμνό και περήφανο, που εξακολουθεί να «μιλά» μέσα από το ασπρόμαυρο φως του χρόνου.

Το νέο αυτό λεύκωμα του Κοινωφελούς Πολιτιστικού Οργανισμού «Διέξοδος», το 48ο της εκδοτικής του δραστηριότητας, είναι ένα μεγάλων διαστάσεων πολυτελές βιβλίο 170 σελίδων. Με 183 ασπρόμαυρες και δύο έγχρωμες φωτογραφίες, που καλύπτουν εκατό διαφορετικά θέματα της περιόδου 1890–1980, καταγράφει με ευαισθησία και ιστορική ακρίβεια την πορεία μιας πόλης που έχασε τη φυσιογνωμία της, αλλά όχι την ταυτότητά της.

Μία από τις φωτογραφίες, δείχνει… υδροπλάνα στην Κλείσοβα. Η εικόνα έρχεται από το μακρινό 1938, όταν ο Μπενίτο Μουσολίνι, προφανώς στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της Ιταλίας σε περιοχές που παραδοσιακά άπτονταν των βρετανικών συμφερόντων, όπως η Μεσόγειος, και δεδομένου ότι στην πόλη λειτουργούσε, μεταξύ των άλλων, Ιταλικό Υποπροξενείο με Προξενικό Πράκτορα τον Λουκιανό Βερνάτσα, έστειλε δοκιμαστικά και προσθαλασσώθηκαν στην περιοχή της Κλείσοβας τρία υδροπλάνα. Οι Μεσολογγίτες έκπληκτοι τα αντίκρισαν και έσπευσαν με γαΐτες και πριάρια να τα δουν και περιεργαστούν εκ του σύνεγγυς.

«Το Μεσολόγγι που έφυγε…»

Δημιουργός του λευκώματος είναι ο ιστοριοδίφης και πρόεδρος της «Διεξόδου» Νίκος Κορδόσης, ο οποίος προσεγγίζει το έργο όχι μόνο ως ερευνητής, αλλά κυρίως ως άνθρωπος που έζησε την πόλη από μέσα. Οπως αναφέρει στον πρόλογό του:

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μεσολόγγι. Σε μια πόλη αγιασμένη. Σε μια πόλη μαγική, κτισμένη πάνω στο νερό. Μια πόλη του ονείρου που, εδώ και μισό αιώνα, έχασε τη φυσιογνωμία της».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη λιμνοθάλασσα, που όπως σημειώνει «έγλυφε τους τοίχους των σπιτιών μας», και στους ανθρώπους της, οι οποίοι χάθηκαν μαζί της. «Πρώτοι απ’ όλους οι παλιοί ψαράδες», γράφει, «άνθρωποι με βαθιά καλλιέργεια ψυχής, που μπορεί να μην είχαν πάει στο σχολείο, ήξεραν όμως να σέβονται, να μιλάνε με τον ουρανό και, κουβαλώντας μέσα τους μια ποίηση που δεν χωρούσε σε βιβλία, απάγγελναν Παλαμά και Μαλακάση».

Μαζί με αυτούς, όπως τονίζει, χάθηκαν ή μετακινήθηκαν και οι περισσότεροι παλιοί Μεσολογγίτες, άνθρωποι με έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα, εμφανές στον τρόπο ζωής, στη συμπεριφορά, στην ενδυμασία, στις κοινωνικές συναναστροφές, στο χιούμορ και στα ίδια τους τα σπίτια. «Ολα αυτά», σημειώνει, «ήταν ντυμένα με ένα εξαίσιο περίβλημα αστικής ευγένειας και λεπτότητας».

Το «Μεσολόγγι – Ψίθυροι μιας άλλης εποχής» έρχεται να συμπληρώσει το προηγούμενο λεύκωμα του Νίκου Κορδόση «Το Μεσολόγγι που έφυγε». Οπως ο ίδιος αναφέρει, «τώρα, στη δύση της ζωής μου, με το λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας, σας καλώ να κάνουμε μαζί ένα ακόμη ταξίδι σε εκείνο το παλιό Μεσολόγγι, το αληθινό, το ανθρώπινο, το σεμνό και περήφανο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



