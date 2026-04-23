Μια πατρινή αθλήτρια στο πάνθεον των μεγάλων αθλητών

Στο πάνθεον των μεγάλων αθλητών της γυμναστικής μπήκε Νάσια Μεσίρη, καθώς η άσκηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που παρουσίασε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, πήρε το όνομά της μετά την έγκριση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής.

Ασκήσεις με το όνομά τους έχουν κατοχυρώσει τεράστιοι αθλητές του αθλήματος όπως οι Δημοσθένης Ταμπάκος, Βασίλης Τσολακίδης, Βλάσης Μάρας, Ιωάννης Μελισσανίδης και Λευτέρης Πετρούνιας.

Xθες, λοιπόν, ήρθε η επίσημη έγκριση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστική με την άσκηση να παίρνει το όνομα The Mesiri, που είναι πολύ τιμητικό για έναν αθλητή.

Πώς όμως ξεκινάει η διαδικασία με την εισαγωγή νέων ασκήσεων από τους αθλητές και με ποια κριτήρια επιλέγει η Διεθνής Ομοσπονδία; Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρουσιαστεί η καινούργια άσκηση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και να εκτελεστεί χωρίς πτώση ή κάποιο μεγάλο λάθος. Αρχικά κατατίθεται το αίτημα στην τεχνική επιτροπή και εξετάζεται, στη συνέχεια πηγαίνει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που θα δώσει ή όχι την έγκριση.

«Ηταν μια ιδέα που είχαμε βλέποντας πως η Νάσια έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες στη συγκεκριμένη άσκηση, που είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας διότι δεν έχεις εικόνα του εδάφους για να ξέρεις πώς θα πατήσει. Είχα λίγο άγχος για να μην έχει πτώση και τελικά πήγαν όλα καλά. Είναι πολύ τιμητικό για την Ελλάδα να πάρει μια άσκηση το όνομα μιας αθλήτριας», τονίζει ο προπονητής της πατρινής αθλήτριας, Ηλίας Τσοπάνογλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η άσκηση είναι βαθμός δυσκολίας D (υψηλής), που σημαίνει ότι ο αθλητής ή αθλήτρια παίρνει στη βαθμολογία ένα μπόνους 0,20. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Μεσίρη πήρε την έκτη θέση

