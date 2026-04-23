Μια πατρινή αθλήτρια στο πάνθεον των μεγάλων αθλητών

Η άσκηση που κατοχυρώθηκε επίσημα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής με το όνομα της Νάσιας Μεσίρη

23 Απρ. 2026 10:54
Pelop News

Στο πάνθεον των μεγάλων αθλητών της γυμναστικής μπήκε Νάσια Μεσίρη, καθώς η άσκηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που παρουσίασε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, πήρε το όνομά της μετά την έγκριση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής.
Ασκήσεις με το όνομά τους έχουν κατοχυρώσει τεράστιοι αθλητές του αθλήματος όπως οι Δημοσθένης Ταμπάκος, Βασίλης Τσολακίδης, Βλάσης Μάρας, Ιωάννης Μελισσανίδης και Λευτέρης Πετρούνιας.
Xθες, λοιπόν, ήρθε η επίσημη έγκριση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστική με την άσκηση να παίρνει το όνομα The Mesiri, που είναι πολύ τιμητικό για έναν αθλητή.

Πώς όμως ξεκινάει η διαδικασία με την εισαγωγή νέων ασκήσεων από τους αθλητές και με ποια κριτήρια επιλέγει η Διεθνής Ομοσπονδία; Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρουσιαστεί η καινούργια άσκηση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και να εκτελεστεί χωρίς πτώση ή κάποιο μεγάλο λάθος. Αρχικά κατατίθεται το αίτημα στην τεχνική επιτροπή και εξετάζεται, στη συνέχεια πηγαίνει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που θα δώσει ή όχι την έγκριση.
«Ηταν μια ιδέα που είχαμε βλέποντας πως η Νάσια έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες στη συγκεκριμένη άσκηση, που είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας διότι δεν έχεις εικόνα του εδάφους για να ξέρεις πώς θα πατήσει. Είχα λίγο άγχος για να μην έχει πτώση και τελικά πήγαν όλα καλά. Είναι πολύ τιμητικό για την Ελλάδα να πάρει μια άσκηση το όνομα μιας αθλήτριας», τονίζει ο προπονητής της πατρινής αθλήτριας, Ηλίας Τσοπάνογλου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η άσκηση είναι βαθμός δυσκολίας D (υψηλής), που σημαίνει ότι ο αθλητής ή αθλήτρια παίρνει στη βαθμολογία ένα μπόνους 0,20. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Μεσίρη πήρε την έκτη θέση

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για το νομοσχέδιο ανάπτυξης και επιχειρείν
14:00 Πάτρα – Λαϊκές Αγορές: Όχι κατάργηση, αλλά νέο σχέδιο για να αντέξει η πόλη – Τι λένε οι κάτοικοι και το Σωματείο Λαϊκών Αγορών
13:49 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
13:49 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή
13:41 Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!
13:38 Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου
13:38 Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»
13:30 Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»
13:26 Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας
13:17 Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
13:07 Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό
13:04 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ
13:01 Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του
13:00 Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας
12:55 Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου
12:52 Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ
12:50 Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία
12:46 Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ
12:44 ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται
12:42 Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ