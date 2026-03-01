Μια ταξιδιωτική πρόταση για το Πάσχα: Ναύπακτος, Γαλαξίδι και Καρπενήσι

Επειδή μετράμε πλέον αντίστροφα για την εορτή του Πάσχα, πρότεινε για τους φίλους που αγαπούν τα ταξίδια μια διαδρομή που είναι στη Δυτική Ελλάδα και συνδυάζει πολλούς προορισμούς, όπως είναι το Καρπενήσι, η Ναύπακτος και το Γαλαξίδι.

Μέρη που περιέχουν μια ποικιλία παραστάσεων και εμπειριών τέτοιων που τα καθιστούν ιδανικές επιλογές για τις ημέρες των γιορτών, ακόμη κι αν δεν έχετε άφθονες ημέρες στη διάθεσή σας. Μέρη που απέχουν λίγα χιλιόμετρα και ώρες μόνο μακριά από την αττική μητρόπολη, προσφέροντας ένα χειροπιαστό πλεονέκτημα για τη διαφυγή σας.

Το Travel.gr αφουγκράστηκε ακριβώς την ανάγκη σας αυτή για τον ισοσκελισμό του τριγώνου «φύση-κατάνυξη-διασκέδαση» και σας προτείνει μια οδική διαδρομή και εφικτή και πολύτιμη ακριβώς γιατί συνδυάζει την εγγύτητα με το κλεινόν άστυ με την απόδραση πνεύματος και σώματος.

Καρπενήσι

Τι και αν είναι γνωστότερο ως προορισμός του φθινοπώρου και του χειμώνα; Το Καρπενήσι και η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας είναι δώρο για όποιον αγαπά τη φύση, αφού εδώ υπάρχουν δάση και βουνά, ποτάμια και πλάτανοι να περιβάλλουν κάθε άνοιγμά σας στην πόλη, καθιστώντας τον τόπο ιδεώδη επιλογή για οικογενειακές διακοπές. Επιβάλλεται σε αυτή την περίπτωση μια επίσκεψη στο πάρκο Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε κάτω από παμπάλαια, πανύψηλα δέντρα, μέσα στην ησυχία του δάσους. Εκτός όμως από το ζηλευτό φυσικό περιβάλλον, το Καρπενήσι θα σας ξαφνιάσει ποικιλοτρόπως, αφού είναι η έδρα μερικών από τα πιο ιδιαίτερα μουσεία της Ελλάδας, όπως το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας και το Μουσείο Βουνού.

Το φαγητό είναι επίσης ένα από τα πλέον σημαντικά κομμάτια της ταξιδιωτικής εμπειρίας που θα σας προσφέρει το Καρπενήσι, δίνοντάς σας την ευκαιρία, ενόψει Πάσχα, να γευτείτε εκλεκτό κρέας. Από εκεί και πέρα το Καρπενήσι, όντας μια πόλη ανοικτή, μπορεί σε λίγα λεπτά να σας βγάλει σε μικρά παραδεισένια χωριά, όπως το θαυμαστό για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του ταυτότητα Μεγάλο Χωριό ή τα γραφικά Φιδάκια, που προσφέρουν καταπληκτική θέα στη Λίμνη Κρεμαστών. Αν ο χρόνος σας το επιτρέπει, μην έχετε δεύτερες σκέψεις.

Ναύπακτος

Μέρος για όλες τις εποχές και για κάθε χρόνο, αυτό είναι η Ναύπακτος. Η μικρή αλλά σαγηνευτική πόλη της δυτικής Ελλάδας συνδυάζει μεγάλη ιστορία με ξεχωριστή ομορφιά. Πρώτη στάση στο λιμάνι, που μοιάζει με μικρή λίμνη, και έπειτα περιήγηση στο κάστρο της Ναυπάκτου. Η βόλτα σας εκεί περιλαμβάνει τα μεσαιωνικά τείχη αλλά και τον αδριάντα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στο μικρό εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, που βρίσκεται σε μία από τις πύλες του κάστρου.

Με άξονα την πόλη και ανοίγοντας το βήμα σας, μπορείτε να κατευθυνθείτε είτε προς τον παραθαλάσσιο, γραφικό οικισμό Μοναστηράκι, για να απολαύσετε τη βόλτα στα σοκάκια με τα περιποιημένα δίπατα πέτρινα σπίτια, είτε προς την ορεινή Ναυπακτία και οικισμούς όπως η Άνω Χώρα, όπου τα ατελείωτα δάση από έλατα, καρυδιές και οξιές συντροφεύουν τον ήχο του νερού σε μια φυσική ηχητική συμφωνία χαλάρωσης και ηρεμίας. Μπάνιο μπορείτε να κάνετε στα νερά του Κορινθιακού, συγκεκριμένα σε μία από τις ακτές Γκρίμποβο και Ψανή, με την πρώτη να προσφέρεται και για τους λάτρεις του kite surf.

Γαλαξίδι

Στο Γαλαξίδι, η ναυτική παράδοση, σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό της κωμόπολης ως διατηρητέου οικισμού το 1978, έχει διαμορφώσει μια εικόνα πιστή στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου. Εδώ βρίθουν τα αρχοντικά με τις χαρακτηριστικές ξύλινες, χρωματιστές πόρτες, με αρκετά από αυτά να έχουν μετατραπεί σε υπέροχους ξενώνες. Τιμάται δεόντως η ναυτική ιστορία της πόλης, όπως διατρανώνεται μέσα από την παρουσία μουσείων, όπως το Διεθνές Μνημείο της Γυναίκας Ναυτικού, το οποίο τιμά όλες εκείνες τις γυναίκες που περίμεναν με αγωνία τους ναυτικούς άντρες τους, το Ναυτικό Ιστορικό Μουσείο και το Λαογραφικό Μουσείο.

Μιας και διανύουμε ημέρες κατάνυξης, επιβάλλεται μια επίσκεψή σας στον ναό του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, ο οποίος στέκει στη θέση του από το 1902 και είναι γνωστός για το εκπληκτικής καλλιτεχνικής αξίας ξυλόγλυπτο τέμπλο του. Δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, το άλσος Πέρα Πάντα είναι ιδανικό για περιπάτους με ωραία θέα, κατάφυτο από πεύκα και ευκάλυπτους, ενώ αν σας ανοίξει η όρεξη για βουτιές σε κρυστάλλινες παραλίες, όπως η παραλία Ναυτικού Ομίλου δίπλα στο λιμάνι, η μικρή παραλία Κεντρί στα νότια της προκυμαίας, η οργανωμένη παραλία Καλαφάτης και η αρκετά μεγάλη και κοσμοπολίτικη παραλία του Προφήτη Ηλία, θα σας προσφέρουν απλόχερα αυτό που αναζητάτε.

