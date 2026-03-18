Μιχαηλίδου: Voucher τροφίμων, «Νταντάδες της Γειτονιάς» και σχολικά γεύματα στο νέο πακέτο στήριξης

Μια συνολική εικόνα των παρεμβάσεων που προωθεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, με βασικούς άξονες το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, το πρόγραμμα «Όλοι Digital», την πανελλαδική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» και τη διεύρυνση των σχολικών γευμάτων. Η παρέμβασή της εστίασε σε μέτρα που, όπως υποστήριξε, στοχεύουν στη μείωση της καθημερινής πίεσης για ευάλωτα νοικοκυριά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Στο πεδίο της επισιτιστικής βοήθειας, η υπουργός παρουσίασε το νέο ενιαίο σύστημα που αντικαθιστά το παλιό, κατακερματισμένο μοντέλο διανομών και κατευθύνει πόρους ύψους 400 εκατ. ευρώ απευθείας σε νοικοκυριά μέσω vouchers. Όπως εξήγησε, για πρώτη φορά ενοποιούνται οι κανόνες σε όλη τη χώρα, με κεντρική διαχείριση, λιγότερες καθυστερήσεις και μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών για τους δικαιούχους. Η ενίσχυση θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής, ενώ ρητά εξαιρούνται προϊόντα όπως καπνικά, αλκοόλ και τυχερά παίγνια. Παράλληλα, το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτόματα και στο σχήμα επισιτιστικής στήριξης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα «Όλοι Digital – Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», το οποίο απευθύνεται σε πολίτες άνω των 65 ετών και σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι η Τετάρτη 18 Μαρτίου είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες άνω των 65 ετών, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η προθεσμία παραμένει ανοιχτή έως τις 22 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το ενδιαφέρον είναι ήδη σημαντικό, καθώς έχουν υποβληθεί 8.000 αιτήσεις από ηλικιωμένους και 2.500 από άτομα με αναπηρία.

Στο κομμάτι της στήριξης της οικογένειας, η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο επεκτείνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε, η πλατφόρμα ntantades.gov.gr αναμένεται να ανοίξει ξανά στα τέλη Μαρτίου και η εφαρμογή του προγράμματος στην πράξη θα ξεκινήσει μέσα στον Απρίλιο. Η δράση αφορά γονείς με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση μέσω voucher για τη φροντίδα των παιδιών από πιστοποιημένους φροντιστές ή φροντίστριες. Στο σχήμα μπορούν να ενταχθούν ακόμη και παππούδες ή γιαγιάδες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, η υπουργός ανέφερε ότι το ατομικό εισόδημα της μητέρας ορίζεται έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν τίθενται εισοδηματικά όρια. Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση ή για ελεύθερους επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή για όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε βάρος και στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων, το οποίο, όπως σημείωσε, εξελίσσεται σε μία από τις πιο σταθερές καθημερινές παρεμβάσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα για μαθητές και οικογένειες. Για τη σχολική χρονιά 2025-2026 το πρόγραμμα παρέχει καθημερινά 231.062 γεύματα σε 1.918 δημοτικά σχολεία, σε 159 δήμους της χώρας, καλύπτοντας πλέον σχεδόν έναν στους δύο μαθητές δημοτικού. Η επέκταση συνεχίζεται με νέες εντάξεις σχολικών μονάδων και δήμων, με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Συνολικά, η παρέμβαση της υπουργού επιχείρησε να αναδείξει ένα πλέγμα μέτρων που δεν περιορίζεται σε μία μόνο παροχή, αλλά απλώνεται από την καθημερινή διατροφή και την παιδική φροντίδα έως την ψηφιακή ένταξη και τη σχολική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο επιχειρεί να εμφανίσει μια πιο οργανωμένη κοινωνική πολιτική, με παρεμβάσεις που αγγίζουν διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες ταυτόχρονα.

