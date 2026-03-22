ΜΙΔΑ: Έρχεται το ενιαίο μητρώο ακινήτων – Τι αλλάζει για 7,1 εκατ. ιδιοκτήτες

Μια νέα εποχή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φέρνει η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Μαρτίου.

Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει, για πρώτη φορά, όλα τα δεδομένα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικές υπηρεσίες, βάζοντας τέλος στην πολυδιάσπαση μεταξύ εφορίας, Κτηματολογίου, δήμων και άλλων φορέων.

Τι θα βλέπουν οι ιδιοκτήτες

Περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω του myAADE, όπου θα εμφανίζονται αυτόματα όλα τα ακίνητά τους.

Για κάθε ακίνητο θα υπάρχουν τρεις ξεχωριστές καρτέλες:

Τα στοιχεία από την εφορία (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση)

Τα δεδομένα από το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα)

Πληροφορίες από άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων

Οι πολίτες θα καλούνται να ελέγξουν τις αποκλίσεις και να επιλέξουν τα σωστά στοιχεία, διορθώνοντας λάθη που εντοπίζονται.

Τι πρέπει να δηλωθεί και να επιβεβαιωθεί

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν:

Ταυτότητα και διεύθυνση ακινήτου

Ποσοστό και είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή, επικαρπία)

Τετραγωνικά και τεχνικά χαρακτηριστικά

Πραγματική χρήση (ιδιοκατοίκηση, ενοικίαση, κενό, επαγγελματική χρήση κ.ά.)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά, καθώς το σύστημα θα αποκαλύψει αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων σε Ε9, Κτηματολόγιο, δήμους και άλλες διαδικασίες.

Για τα μισθωμένα ακίνητα, θα πρέπει να δηλωθούν επιπλέον στοιχεία μισθωτή, μίσθωμα και διάρκεια, με αυτόματες διασταυρώσεις από το σύστημα.

Αποκλίσεις χωρίς άμεσες κυρώσεις

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, οι αποκλίσεις που θα προκύψουν δεν θεωρούνται απαραίτητα παραβάσεις, αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών ασύνδετων ή χειρόγραφων καταγραφών.

Το ΜΙΔΑ δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης όλων των στοιχείων σε μία ενιαία βάση, χωρίς άμεση επιβολή προστίμων, τουλάχιστον στην αρχική φάση λειτουργίας.

Αγροτεμάχια στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη πρόκληση αναμένεται στα αγροτεμάχια, όπου σε πολλές περιοχές της χώρας επικρατούν άτυπες πρακτικές χωρίς επίσημες δηλώσεις.

Τα στοιχεία αυτά θα συνδεθούν με τα αγροτικά προγράμματα και τις επιδοτήσεις, μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων, καθιστώντας υποχρεωτική την ακριβή αποτύπωση.

Εύλογος χρόνος συμμόρφωσης – Μία βασική εξαίρεση

Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις και θα έχουν επαρκή χρόνο για διορθώσεις, χωρίς αυστηρά χρονοδιαγράμματα στην αρχή.

Ωστόσο, από τον Απρίλιο, κάθε νέα μίσθωση ή μεταβολή χρήσης ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στο σύστημα.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα

Εργαλείο για φορολογία, ελέγχους και στεγαστική πολιτική

Τα στοιχεία του ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιηθούν για:

Ελέγχους αδήλωτων εισοδημάτων

Αυτόματη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων

Εντοπισμό κενών ή αναξιοποίητων ακινήτων

Σχεδιασμό νέας στεγαστικής και φορολογικής πολιτικής

Για τους συνεπείς ιδιοκτήτες, το νέο σύστημα αποτελεί ευκαιρία τακτοποίησης λαθών του παρελθόντος. Για όσους δεν ανταποκριθούν, οι φορολογικές και διοικητικές συνέπειες θεωρούνται δεδομένες, καθώς το ΜΙΔΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη πλήρη και αξιόπιστη απογραφή της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

