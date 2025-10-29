Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου

Η Πάτρα πνίγεται στα απορρίμματα: ξεχειλισμένοι κάδοι, μικρές χωματερές και δυσοσμία απειλούν γειτονιές και δημόσια υγεία.

29 Οκτ. 2025 15:00
Pelop News

Σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας έχει αναδειχθεί η καθαριότητα στην Πάτρα, καθώς το πρόβλημα εμφανίζεται διογκωμένο και η κατάσταση φαίνεται ότι βαίνει εκτός ελέγχου. Οι πράσινοι και οι μπλε κάδοι γεμίζουν ταχύτερα απ’ ό,τι μπορούν να αδειάσουν τα απορριμματοφόρα, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν ανησυχία και παράπονα από τους κατοίκους, τόσο στο κέντρο όσο και στα περίχωρα.

Μετά τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου, προγραμματίζεται συνάντηση στο Δημαρχείο μεταξύ της δημοτικής αρχής και της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την εξέταση νέου σχεδίου αποκομιδής, καθώς οι νέες πεζοδρομήσεις δυσχεραίνουν τη διέλευση των οχημάτων καθαριότητας.

Στην οδό Ανθείας η χωματερή όχι μόνο έχει παγιωθεί, αλλά διευρύνεται καθημερινά και ανεξέλεγκτα

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Μιχάλης Αναστασίου, εξήγησε ότι «από τις 2 Οκτωβρίου ο Δήμος ανέλαβε πλήρως την αποκομιδή των μπλε κάδων στην περιοχή του παλαιού Δήμου Πατρέων, καθώς η ιδιωτική εταιρεία που είχε την ευθύνη παρουσίαζε ελλιπή δραστηριότητα». Πρόσθεσε ότι «η προτεραιότητα ήταν η οργάνωση των δρομολογίων, με δοκιμαστικά παλιά δρομολόγια για λίγες ημέρες, ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις» και τόνισε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο της πόλης και όχι στις περιοχές Μεσσάτιδας, Ρίου, Βραχνεΐκων και Παραλίας, όπου η αποκομιδή γίνεται κανονικά. Ο κ. Αναστασίου επισήμανε ακόμη ότι η υπηρεσία ενισχύεται με νέο προσωπικό, με 40 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ και 30 εργαζόμενους από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άτομα άνω των 55 ετών, ενώ τις επόμενες ημέρες θα προστεθεί έκτακτο προσωπικό.

“Βουνό” τα απορρίμματα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, δίπλα στις εισόδους οικιών και επιχειρήσεων! Όταν τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες, δεν είναι ανταποδοτικά…

Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις προσπάθειες του Δήμου, η πραγματικότητα στους δρόμους της Πάτρας είναι δραματική. Τα σκουπίδια κατακλύζουν πλατείες, στενά και πάρκα, με σακούλες να σχηματίζουν λόφους που ξεπερνούν το ύψος των παιδικών καλαθιών απορριμμάτων. Ορισμένα σημεία έχουν μετατραπεί σε μικρές χωματερές, όπου τα υπολείμματα φαγητών έχουν σαπίσει στον ήλιο, απελευθερώνοντας έντονη δυσοσμία. Οι κάδοι που δεν απολυμαίνονται προσελκύουν μύγες και τρωκτικά, ενώ τα νερά της βροχής μεταφέρουν λερές ουσίες στα πεζοδρόμια και τις εισόδους των πολυκατοικιών. Οι πεζοί αναγκάζονται να περπατούν στο δρόμο, αποφεύγοντας τα σκουπίδια, ενώ οι επισκέπτες σοκάρονται από την εικόνα εγκατάλειψης.

Σχεδόν κάθε γειτονιά της πόλης έχει πλέον τέτοιες μικρές χωματερές, που προκαλούν αντιαισθητική εικόνα και αποτελούν εστίες μόλυνσης, με άμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Οι λόφοι από σακούλες και τα διασκορπισμένα απορρίμματα καλύπτουν ακόμα και κοινόχρηστους χώρους αναψυχής, δημιουργώντας κίνδυνο για τα παιδιά και τα ζώα. Η δυσοσμία και η παρουσία τρωκτικών δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά πλήττουν και τη φήμη της Πάτρας, με την πόλη να δέχεται αρνητικά σχόλια και να κινδυνεύει με πανελλήνιο διασυρμό.

Στην Αγία Τριάδα, είναι μόνιμη η χωματερή, έξω από τον παλαιό κινηματογράφο “Αλάμπρα”

Η εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα χρόνιων ελλείψεων στη διαχείριση απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που δημιουργούν οι πεζοδρομήσεις και η υπερφόρτωση των κάδων. Παρά τις προκηρύξεις νέων θέσεων προσωπικού και τα δοκιμαστικά δρομολόγια, οι κάτοικοι παραμένουν αντιμέτωποι με λόφους σκουπιδιών και ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης, που υπονομεύουν τη δημόσια υγεία, την καθαριότητα και την αισθητική της πόλης.

Οπως φαίνεται, η Πάτρα χρειάζεται συγκροτημένο σχέδιο, άμεσα αποτελεσματική και διαρκή δράση για να ανακτήσει την εικόνα της και να προστατεύσει τους πολίτες της. Φθάνει βέβαια και οι τελευταίοι, να αντιληφθούν ότι η αποκομιδή και η καθαριότητα απαιτούν συλλογική προσπάθεια και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

“Πνιγμένη” στα σκουπίδια και η περιοχή των Προσφυγικών, με κάθε λογής μπάζο να πετάγεται μονίμως, στην μικρή πλατεία δίπλα στο ΚΑΠΗ
